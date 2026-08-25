Robles contradice a Marlaska y asegura que el CNI avisó a las fuerzas de seguridad de la invasión de Ceuta

EUROPA PRESS

Choque entre ministerios por Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo la labor que le es «exigible» en relación a las entradas irregulares de migrantes y la compartió y analizó con las fuerzas de seguridad del Estado y la Delegación del Gobierno. Robles se ha referido a la actividad del CNI y de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el CIFAS, en su comparecencia en el Congreso para explicar la gestión de Gobierno en la crisis migratoria de Ceuta, donde se han desplegado algo más de 3.000 militares en apoyo a las fuerzas de seguridad.

Robles hizo esta declaración en la misma jornada en la que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo lo contrario y reiteró, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que «no hubo ningún informe» que atisbara una entrada «sin precedentes» de migrantes registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. Preguntado por si mantiene su versión ante las palabras de Robles, Marlaska ha vuelto a señalar que no vio «ningún aviso que alertara de una entrada de estas dimensiones». El titular del Interior ha insistido en que «no hay ningún informe de esas características» y ha defendido que, si hubiera existido una previsión de algo parecido a lo ocurrido en mayo de 2021, la información se habría elevado «a las más altas instancias» para adoptar las medidas «extraordinarias» que fueran necesarias.

Esta brecha de versiones ahonda en las fricciones que ambos ministerios han arrastrado desde que comenzó la emergencia en la ciudad autónoma, que pasan por el contraste entre el tono de firmeza de Defensa frente a las «amenazas híbridas» de Marruecos y la apuesta de Interior por la colaboración fluida con el país magrebí, hasta la controversia sobre el alcance del despliegue militar frente al policial y el encuadre legal de los retornos tras la doctrina fijada por el Tribunal Supremo.

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Robles puso en valor el trabajo realizado por los más de 3.000 efectivos del Ejército desplegados en Ceuta como consecuencia de la crisis migratoria tras la entrada de entre 70.000 y 80.000 personas a finales de julio. También aplaudió la labor de los 25 agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscritos al territorio, subrayando que «realizaron el trabajo exigible y analizaron y compartieron la información» con las Fuerzas de Seguridad y el Gobierno. Según explicó, la Inteligencia monitoriza a diario la zona «desde múltiples perspectivas»: las relaciones transfronterizas, la situación geopolítica en el flanco sur, el tráfico de mafias, la amenaza yihadista, la inestabilidad en el Sahel y las «actuaciones desestabilizadoras mediante amenazas híbridas». No obstante, Robles se amparó en el «secreto legalmente impuesto» para no detallar las operaciones concretas.

La cerrada defensa de los servicios de Inteligencia por parte de Robles chocó de lleno con las explicaciones ofrecidas pocos minutos después por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, este negó la existencia de avisos específicos que anticiparan el salto masivo del 30 de julio. Pese a reiterar su confianza en los servicios de información —de quienes afirmó que actuaron «perfectamente» y bajo «cumplimiento estricto de la ley»—, Marlaska sostuvo que «ningún informe» hizo atisbar un movimiento de esa magnitud. Bajo su argumento, resulta inasumible pensar que, si los analistas hubieran detectado un escenario comparable a los precedentes de 2018 o 2021, la información no se hubiese elevado a «las más altas instancias» para coordinar una respuesta preventiva. Esta contraposición entre la tesis de Defensa —centrada en el cumplimiento regular de las tareas de informe del CNI— y la de Interior —que califica la avalancha de evento imprevisible— evidenció una brecha de versiones en el propio Gabinete.

Durante su intervención, la ministra situó el origen del desbordamiento en una «campaña de desinformación» y manipulación digital tras la difusión en redes sociales de una interpretación interesada de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en frontera cuando los migrantes acceden a nado. Según explicó Robles, grupos organizados en TikTok, Facebook y WhatsApp alimentaron un «efecto llamada» entre el 12 y el 26 de julio —con picos de 150 accesos por hora—, aunque el incremento anormal de entradas ya se detectaba desde el día 9. La escalada culminó el 29 de julio con convocatorias masivas para cruzar a nado aprovechando la Fiesta del Trono en Marruecos, sobre la que las mafias aseguraron que los controles policiales serían menores, lo que derivó en un flujo «inasumible». La titular de Defensa justificó la contención empleada argumentando que recurrir a la fuerza antidisturbios habría provocado un número «incontable de muertos».

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«Ceuta y Melilla son españolísimas»

Junto a la reivindicación de las Fuerzas Armadas, el discurso de Robles estuvo marcado por una contundente defensa de la soberanía nacional en la frontera sur. La ministra enfatizó que Ceuta y Melilla «son España e intocables» y llegó a definirlas como «españolísimas», advirtiendo de que cualquier intento de agresión o vulneración territorial será respondido por el Estado «con firmeza, dentro de la legalidad». Aunque la titular de Defensa eludió nombrar directamente al Gobierno marroquí o criticar de forma explícita su gestión, sus apelaciones al blindaje fronterizo marcaron un perfil propio dentro del Gabinete, distanciándose del tono de otros ministerios que se han referido a Marruecos como un socio estrictamente «fiable y leal».

El PP exige su dimisión

Sin embargo, el relato del Ejecutivo sobre un evento imprevisible y orquestado en redes sociales colisionó frontalmente con las embestidas de la oposición. La portavoz del PP, Esther Muñoz, utilizó la existencia de «tres informes del CNI, del CIFAS» y las alertas previas lanzadas por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, para acorralar a la ministra, cuestionando cómo no se evitó el colapso existiendo los precedentes de 2021. Asimismo, Muñoz instó a Robles a aclarar «quién miente» tras la tajante negativa de Marlaska en el Consejo de Ministros sobre los avisos de la Inteligencia.

La dirigente popular exigió la dimisión de Robles por lo que considera una «dejación de funciones irresponsable», afeándole que «entre el servilismo a Sánchez y su conciencia, ha elegido el servilismo». A estas críticas se sumó Vox, al reprochar la falta de firmeza institucional ante un Marruecos que «defiende sus propios intereses» y contraponer la respuesta permanente de las Fuerzas Armadas con la desconexión del Ejecutivo durante la crisis.

Desde Sumar, el diputado Txema Guijarro rechazó calificar la situación como una «invasión» apoyándose en la definición académica del término —marcando distancias con la oposición— para encuadrar lo sucedido en una «trágica crisis humanitaria» e insistir en el «traslado urgente a la península de las personas que no pueden ser devueltas sin poner en riesgo su vida». Sin embargo, el resto de socios de investidura emplearon un tono más beligerante. Tanto ERC como Junts —que volvió a exigir la cesión de la competencia migratoria a Cataluña—, EH Bildu y PNV afearon al Ejecutivo la «lentitud» en la toma de decisiones y advirtieron de que las visitas ministeriales no tapan los «déficits de gestión». En concreto, los republicanos acusaron a Robles de moverse entre el «apaciguamiento y el autoengaño» al tratar al Gobierno marroquí como un «régimen democrático».