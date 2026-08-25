Polémica por la ausencia de Felipe VI en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional

Felipe VI y Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron en el Palacio de la Almudena, en Palma Ballesteros | EFE

La improvisada convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional 26 días después del «ataque a la integridad» del país que denunció Pedro Sánchez en Ceuta estuvo rodeada de suspicacias. La primera, por la fecha elegida. Pese a ser una de las exigencias del presidente de Ceuta, Juan José Vivas, la medida se demoró hasta que Sánchez puso fin a sus vacaciones en Lanzarote. La segunda, por la ausencia del rey de la mesa de análisis, pese a ser un habitual de la misma en ocasiones anteriores.

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Felipe VI tendría que presidir la reunión en caso de acudir, pero, ante su ausencia, esa responsabilidad recayó en Pedro Sánchez, que estuvo acompañado por 17 de sus 22 ministros, mandos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, del CNI y el jefe de gabinete del propio Sánchez, entre otros.

El monarca español ha mantenido contacto directo con el presidente de Ceuta, al que incluso recibió en el palacio de Marivent a comienzos del verano, apenas unos días después de la avalancha de migrantes sobre la ciudad autónoma. Felipe VI siempre ha mostrado especial cercanía con las zonas afectadas por grandes incidencias, como este mismo verano con los incendios que devastaron la zona centro de la península. O en años anteriores en tragedias como la de la dana en Valencia o el accidente ferroviario de Adamuz.

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Sin embargo, en los últimos meses sus relaciones con el PSOE no parecen pasar por el mejor momento. Este mismo lunes, dos miembros del Gobierno, Elma Saiz y Óscar Puente, se enredaron sobre la autonomía de la Casa Real para definir su agenda y fijar una fecha para visitar Ceuta. Puente, que la semana pasada atacó dos veces al rey por una foto con el activista Javier Negre en la toma de posesión del presidente de Colombia, Abelardo dela Espriella, remarcó que Felipe VI «viajará cuando sea el momento oportuno» a la ciudad autónoma e insistió en que sus planes deben ser autorizados por el Gobierno.

Hace apenas una semana, el diario El País indicó que un ministro —al que no identificó— le habría pedido a la Zarzuela que el rey llamara al monarca marroquí, Mohamed VI, para ayudar a desatascar la crisis. La Casa Real evitó confirmar ese extremo. Algunos aliados del Gobierno, como Sumar e IU, han reclamado la visita a Ceuta de Felipe VI. Pero, de momento, el Ejecutivo evitó contar con la presencia del rey en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para definir una hoja de ruta conjunta.