La oposición acusa a Planifica Madrid de no entregarles el expediente del ático de Chamberí

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín Nahia Peciña | EFE

Enésimo encontronazo entre la oposición madrileña y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a costa del polémico ático adquirido para oficinas en una zona residencial de la capital y ahora puesto a la venta. PSOE-M y Más Madrid denunciaron ayer la «falta de transparencia» por parte del Ejecutivo del PP tras recibir una comunicación oficial en la que se les niega o se dilata el acceso al expediente sobre la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de la empresa pública Planifica Madrid. En respuesta a una petición realizada desde el PSOE-M por la diputada Tatiana Jiménez Liébana se alega una razón procesal para no entregar la información a los socialistas, ya que la petición de información debe realizarse por conducto de la Presidencia de la Asamblea de Madrid, previa calificación y admisión a trámite de la iniciativa por parte de la Mesa de la Cámara vallecana, o en su caso, de la Mesa de la Diputación Permanente, en caso de estar entre período de sesiones.

El Ejecutivo de Ayuso alude así a los artículo 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid tras la petición cursada por la diputada socialista el pasado 6 de agosto solicitando el contrato de adquisición del inmueble ubicado en el número 35 de la calle Martínez Campos.

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En declaraciones remitidas a los medios, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, censura que la empresa pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, argumente que la decisión de remitir el expediente a la oposición deba realizarse por los cauces parlamentarios, «lo que implica que la Mesa de la Asamblea, de mayoría popular, podría negar que se dé una información que, por ley, debería ser pública». Los socialista consideran que estos argumentos avalan la tesis de la falta de transparencia del Ejecutivo de Ayuso sobre este asunto.

Desde Más Madrid apuestan por la paciencia y consideran que Ayuso deberá dar finalmente explicaciones sobre el ático de lujo. «Va a tener que entregar finalmente la documentación, ya sea en la Asamblea de Madrid o ante un juez», advirtieron a Efe fuentes del partido. La Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, sacó a la venta el ático por un precio de salida de 6,7 millones de euros, junto a otros cuatro inmuebles ubicados en la Gran Vía, que salen al mercado por otros 11,8 millones de euros, según documentación recogida en el Portal de la Contratación Pública. Este ático en Chamberí ha sido fuertemente criticado por la izquierda, que lo ha llevado a los tribunales y ha pedido la dimisión de la presidenta acusándola de buscar con esta compra tener una «vivienda oficial».

Comparecencia

Ayuso negó este supuesto y afirma que sería «poco inteligente» que le buscaran una casa que no podría «esconder» y afirma que con este ático hay una intención de «hacer daño». «Lo único que hay es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para intentar tapar lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción», volvió a censurar ayer el consejero de Presidencia, Justicia, Miguel Ángel García Martín, quien informó que comparecerá en la Asamblea para informar sobre la gestión de Planifica Madrid.