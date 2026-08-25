Nogueras amenaza al PSOE con votar no a todo si manda menores a Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante su intervención en un pleno de abril. Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reclamado que Cataluña quede fuera del reparto de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta: «Cataluña quedará fuera del reparto o el Gobierno español no tendrá ni un voto nuestro», ha avisado. En un mensaje en X este martes recogido por Europa Press, ha atribuido la crisis ceutí a una «negligencia» del Gobierno a la hora de controlar las fronteras, y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de querer repartir las consecuencias. «No podemos asumir la dejadez de un Gobierno español que no controla sus fronteras, que impulsa regularizaciones extraordinarias de manera unilateral y que después reclama una solidaridad que él mismo no practica», ha subrayado.

Nogueras también ha criticado que haya comunidades autónomas que «durante años han acogido muy por debajo del esfuerzo que ha hecho Cataluña», y ha añadido que no es aceptable que quienes han eludido sus responsabilidades sean premiados y se cargue de más peso a la red catalana, que asegura que está saturada. Además, ha sostenido que su posicionamiento no es contra los menores, sino contra la irresponsabilidad de los gobiernos: «Enviarlos a una red colapsada no es protegerlos, es condenarlos a una atención insuficiente y tensionar aún más unos servicios públicos ahogados por el déficit fiscal».

Limitar la llegada de menores

Nogueras ha recordado que hace un año acordaron con el Gobierno limitar la llegada de menores no acompañados a Cataluña durante la crisis de Canarias, en base a la incorporación de un criterio de compensación por esfuerzo histórico de acogida: «Y lo hicimos solos», ha reprochado.

También ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de no reclamar recursos para Cataluña y callar «ante una nueva imposición de Madrid», ha criticado que ERC no utilice sus 7 votos en el Congreso para exigir recursos y herramientas para Cataluña, y ha vuelto a reclamar que se apruebe su proposición de ley para delegar a Cataluña las competencias de inmigración, y ha defendido que «sin recursos no hay integración y, sin todas las competencias, Cataluña continuará pagando las consecuencias de las decisiones tomadas a centenares de kilómetros y de espaldas a la realidad del país».