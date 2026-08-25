El mando único en España: el recurso excepcional frente al caos
MADRID / COLPISA
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Desde las crisis de los cayucos en el 2006 hasta la reciente emergencia en Ceuta, el Estado centraliza sus poderes para superar el colapso administrativo y de seguridad25 ago 2026 . Actualizado a las 13:36 h.
La activación de un mando único en España representa uno de los mecanismos más contundentes y complejos que contempla el ordenamiento jurídico y político. Reservado estrictamente para situaciones de extrema gravedad que desbordan la capacidad operativa ordinaria de