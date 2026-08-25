El mando único en España: el recurso excepcional frente al caos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, será el encargado de gestionar la crisis migratoria en Ceuta. Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

La activación de un mando único en España representa uno de los mecanismos más contundentes y complejos que contempla el ordenamiento jurídico y político. Reservado estrictamente para situaciones de extrema gravedad que desbordan la capacidad operativa ordinaria de