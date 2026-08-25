Junts advierte al Gobierno: Cataluña debe quedar excluida del reparto de menores de Ceuta

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en el pleno del Congreso del pasado 24 de junio. FERNANDO VILLAR | EFE

«Cataluña debe quedar fuera de cualquier nuevo reparto de menores no acompañados procedentes de Ceuta». La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dejado claro este martes el rechazo frontal de su formación a un nuevo reparto de menores no acompañados procedentes de la ciudad autónoma en la que se hacinan miles de menores desde el asalto del pasado 30 de julio. Y ha reclamado de nuevo que se apruebe el traspaso de las competencias integrales en inmigración a Cataluña.

La advertencia lanzada por Nogueras llega el día en que Pedro Sánchez ha convocado por primera vez el Consejo de Seguridad Nacional con la intención de nombrar un mando único para gestionar la crisis de Ceuta. Un nuevo impulso de a la gestión de la crisis migratoria que Junts ha recibido con todas las suspicacias.

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En este contexto, Nogueras recuerda que hace un año ya «conseguimos que Cataluña quedara al margen del reparto» de menores procedentes de Canarias. Y señala que los criterios del Real Decreto aprobado entonces «siguen vigentes» y «no son una concesión temporal» ni «un favor que el Gobierno pueda borrar cuando le conviene». Son, recuerda la independentista, el reconocimiento de una «realidad incontestable: Cataluña hace años que acoge muy por encima de su capacidad y no puede seguir asumiendo la negligencia de los demás».

Fracaso del Estado

Ceuta «es la constatación del fracaso de un Estado incapaz de controlar las fronteras europeas, de anticiparse a los riesgos y de gestionar los flujos migratorios con orden, seguridad y responsabilidad» sentencia Nogueras en un duro artículo publicado en las redes sociales. Un texto claramente más alineado con las críticas vertidas en las últimas semanas por la oposición de PP y Vox que por el bloque de la investidura, en el que Junts se alineó inicialmente.

Hace casi un año, sin embargo, que Junts dio por rota la relación con el Gobierno del PSOE. Una ruptura que se hace especialmente evidente en cuestiones económicas y de gestión migratoria. En su misiva de este martes, Nogueras acusa al Gobierno de intentar «repartir las consecuencias de su negligencia y hacer que Cataluña vuelva a pagar la factura».

Críticas a la regularización extraordinaria

En línea con lo expresado por PP y Vox, Junts liga también la crisis de Ceuta con la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno. Nogueras acusa de «dejadez» al ejecutivo y de reclamar «una solidaridad que él no practica» tras «impulsar regularizaciones extraordinarias de manera unilateral». Y recrimina al resto de las comunidades autónomas que hayan acogido a menos menores que Cataluña en los últimos años.

«No es aceptable que quienes han eludido sus responsabilidades sean premiados mientras se sigue cargando el peso sobre una red catalana absolutamente saturada» argumenta la portavoz independentista. Nogueras asegura que su advertencia «no va contra los menores» sino «contra la irresponsabilidad de los gobiernos». A su juicio, trasladar menores a una red «colapsada» como la catalana «no es protegerlos, es condenarlos a una atención insuficiente y tensionar aún más unos servicios públicos ahogados por el déficit fiscal».