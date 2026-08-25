El dinero de Plus Ultra siguió llegando al entorno de Zapatero hasta este mayo

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra CHEMA MOYA

Cinco años después del rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra, el dinero procedente de la aerolínea todavía goteaba hacia el entramado del confeso testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Los pagos llegaron hasta este