El dinero de Plus Ultra siguió llegando al entorno de Zapatero hasta este mayo
MADRID / COLPISA
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La UDEF ha descubierto que una sociedad interpuesta fue pagando 213.202 euros a una empresa de «Julito» justo hasta el estallido del caso26 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cinco años después del rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra, el dinero procedente de la aerolínea todavía goteaba hacia el entramado del confeso testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Los pagos llegaron hasta este