El dinero de Plus Ultra siguió llegando al entorno de Zapatero hasta este mayo

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante su comparecencia en el Senado en la comisión de investigación sobre Plus Ultra CHEMA MOYA

La UDEF ha descubierto que una sociedad interpuesta fue pagando 213.202 euros a una empresa de «Julito» justo hasta el estallido del caso

26 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cinco años después del rescate público de 53 millones concedido a Plus Ultra, el dinero procedente de la aerolínea todavía goteaba hacia el entramado del confeso testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Los pagos llegaron hasta este

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete