Bruselas resolverá con urgencia la solicitud española de ayuda financiera

Banderas de la Unión Europea en el exterior de la sede de la Comisión en Bruselas, en una imagen de archivo. Yves Herman | REUTERS

La Comisión Europea (CE) señaló este martes que considera «una cuestión prioritaria» evaluar la solicitud elevada por el Gobierno de cara a recibir financiación de emergencia para hacer frente a la crisis migratoria en la ciudad autónoma de Ceuta. «Ayer recibimos la solicitud formal de las autoridades competentes para que se preste ayuda de emergencia con el fin de hacer frente a la situación migratoria en Ceuta (...). Ahora trabajaremos para realizar una evaluación rápida y tomar una decisión con la mayor celeridad posible», dijo hoy el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

Este lunes, un portavoz comunitario confirmó a Efe que la solicitud incluye medidas para reforzar la protección de las fronteras y las infraestructuras relacionadas con la seguridad, así como para establecer una capacidad de acogida adecuada de migrantes, entre ellos menores no acompañados. Lammert no quiso ofrecer hoy más detalles «sobre el contenido o los plazos», aunque sostuvo que en el Ejecutivo comunitario son «conscientes de la urgencia del asunto» por lo que tomarán una decisión «rápidamente».

A este respecto, fuentes comunitarias sostuvieron que el montante será «considerablemente mayor» al recibido en anteriores ocasiones que España se ha acogido a este mecanismo, que forma parte del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la CE y que contempla la «prefinanciación» de hasta el 80 % de los fondos solicitados. Así, los Estados miembros no necesitan esperar a recibir las cantidades solicitadas, sino que pueden hacer uso de fondos propios que luego serán reembolsados por Bruselas.

La última vez que España se benefició de una convocatoria formal aprobada bajo este fondo fue el año pasado, cuando la UE respaldó con 38 millones de euros la atención humanitaria ante la presión migratoria que sufría Canarias. En abril del 2024 recibió 20 millones de euros con el fin de reforzar la atención humanitaria a las más de 38.000 personas llegadas entre octubre del 2023 y marzo del 2024 al archipiélago español.

Prioridad en el retorno

La Comisión también acogió «con satisfacción» la iniciativa adoptada por las autoridades españolas para reforzar la coordinación con el fin de responder a la crisis, en referencia al mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria que estará dirigido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.