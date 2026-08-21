Vuelven a desalojar a más de mil migrantes de la playa del Trampolín en Ceuta

Migrantes en la playa de El Trampolín, Ceuta. Reduan | EFE

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han vuelto a desplegarse a primera hora de este viernes en la playa del Trampolín (Ceuta) para desalojar a los más de mil migrantes que se encontraban nuevamente concentrados en esa zona tras haber sido desalojados este jueves. Por ahora no se ha comunicado oficialmente el destino de las personas que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladadas a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

El Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta continúan trabajando en la ampliación de la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.

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Estos espacios forman parte del dispositivo diseñado para hacer frente a la situación generada tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio. Fuentes policiales apuntan que buena parte de las personas que este viernes han vuelto a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.

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Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones.

La situación evidencia las dificultades para mantener desalojado el asentamiento después de que ayer más de 1.200 migrantes fueran trasladados desde El Trampolín hacia Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar, ya que horas después decenas de ellos regresaron a la playa, aparentemente para recuperar pertenencias, lo que obligó a paralizar temporalmente los trabajos de limpieza por falta de presencia policial que garantizase la seguridad de los operarios.

La Ciudad Autónoma mantiene ahora desplegado un importante dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar completamente el espacio litoral y devolverlo a las condiciones previas a la instalación del asentamiento.

Infancia confía en trasladar a las niñas «en pocas semanas»

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, confía en que el plan de traslado urgente a la Península de las 500 niñas que permanecen en Ceuta pueda iniciarse en «pocas semanas». Ha admitido, no obstante, que por parte del Gobierno no se ha remitido al ejecutivo Ceutí, como ha reclamado su presidente Juan Manuel Vivas, una propuesta concreta para los traslados de esas menores que se consideran en situación de mayor vulnerabilidad.

«Si lo que quiere el gobierno de Ceuta es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener», ha respondido Pérez Correa en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntado por si Vivas miente cuando aseguró que no se ha presentado a la ciudad autónoma, a quien corresponde la tutela de los menores no acompañados, un plan de traslado de las niñas.

En este sentido, fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado a Europa Press que se trata de una propuesta conjunta, en la que trabajan tanto el departamento que dirige Sira Rego como el propio Ejecutivo ceutí. Además, han recordado que la competencia en la tutela de menores es exclusiva de la ciudad autónoma.

Pérez Correa ha enmarcado las declaraciones de Vivas «en el marco de una rueda de prensa muy compleja con su propio secretario general —Alberto Núñez Feijoo— diciendo públicamente que no a esa situación», y ha garantizado que la iniciativa ha «sido trasladada no solo a los consejos del Gobierno ceutí, sino también a su propio presidente».

«Llevamos trabajando desde esta semana con empresas y entidades sociales y, obviamente, haremos una propuesta concreta, incluso con la consignación de parte de esos fondos que hemos dispuesto a la ciudad, entendemos que hay que consustanciarlo en un convenio que tiene que firmar la ciudad con la entidad como ya se ha hecho en numerosas ocasiones», ha argumentado. Ha explicado, asimismo, que se preparan los expedientes individualizados de cada niña «porque en una situación de unos recursos saturados, es un peligro especialmente para las niñas».