La policía desarticula dos organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta a la península

Migrantes que continúan en la ciudad autónoma. Reduan | EFE

La Policía Nacional ha desarticulado dos organizaciones dedicadas presuntamente al tráfico ilícito de migrantes desde Ceuta hasta la península y ha detenido por ello a cinco personas. Los investigados, según detalla el Cuerpo Nacional, utilizaban embarcaciones de pequeño tamaño para trasladar clandestinamente a migrantes desde Ceuta, con las que ponían en riesgo su seguridad, y llegaban a exigir hasta 9.000 euros por viaje.

A través de una de las investigaciones los agentes detectaron la actividad de una organización que operaba entre Ceuta y La Línea de la Concepción (Cádiz), y que trasladaba embarcaciones de pequeño calado desde la costa gaditana hasta la ciudad autónoma para recoger a personas en situación irregular y trasladarlas posteriormente hasta la península.

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Las pesquisas se iniciaron tras la localización de una embarcación tipo «lancha rápida o casco» encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta. Tras una inspección, determinaron que pudo haber sido utilizada recientemente para este tipo de actividad, al presentar signos y daños compatibles con una navegación a alta velocidad. La embarcación, sin embargo, no llegó a transportar migrantes debido a su encallamiento.

Les pedían 9.000 euros

Los integrantes de esta organización se valían de intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular procedentes del asalto masivo a nado y ofrecerles su traslado desde Ceuta hasta la península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros.

Los migrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares de espera hasta que eran trasladados al punto de encuentro con la embarcación. Para ello, la organización utilizaba vehículos de apoyo con los que realizaba los desplazamientos de manera discreta y trataba de evitar las zonas de vigilancia policial.

Una vez que la embarcación llegaba desde la península, los implicados procedían al embarque e iniciaban la travesía marítima hacia territorio peninsular, donde otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y posterior dispersión de los migrantes.

La organización también contaba con personas encargadas de pilotar las embarcaciones, a las que los responsables abonaban cantidades elevadas de dinero. Los pilotos eran seleccionados por su experiencia en navegación rápida y su capacidad para realizar maniobras evasivas y sortear los controles policiales, apuntan los agentes.

Esta actuación culminó con la detención de cuatro personas, dos de ellas en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción. Asimismo los agentes incautaron una embarcación tipo «lancha rápida o casco».

Hacinados durante horas

En una segunda investigación, los agentes esclarecieron la presunta participación de un hombre en una travesía marítima realizada el pasado 14 de agosto, en la que siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad.

Los siete ocupantes fueron interceptados alrededor de las cuatro de la madrugada en una zona de playa conocida como El Burgo, en La Línea de la Concepción, después de haber permanecido aproximadamente cinco horas en el mar y haber recorrido cerca de 40 kilómetros desde Ceuta.

Un testigo reveló que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar traslados ilegales desde Ceuta, con lo que obtuvo un beneficio estimado de 56.000 euros en un solo trayecto con siete ocupantes.

Los pasajeros, hacinados en una embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, quedaron a la deriva en el Estrecho de Gibraltar. Además, no contaban con chalecos salvavidas y había una carencia de medios adecuados de señalización y salvamento, con el agravante de que algunos de los migrantes contaban con poca o nula capacidad para nadar.

La travesía tuvo lugar íntegramente durante la noche. Los pasajeros permanecieron aproximadamente cinco horas en el mar y recorrieron cerca de 40 kilómetros en aguas abiertas desde Ceuta hasta la costa peninsular.

Según las manifestaciones de los testigos, durante el trayecto se registró una intensa niebla que dificultaba la navegación y reducía considerablemente las posibilidades de ser localizados por otras embarcaciones en caso de emergencia. Las condiciones meteorológicas, el estado de la embarcación y la ausencia de medios de seguridad incrementaron notablemente el peligro durante la travesía. Asimismo, los pasajeros tuvieron que soportar el frío provocado por las ropas mojadas y la entrada de agua y oleaje en la embarcación.

Por estos hechos, el detenido fue enviado a prisión provisional, presuntamente por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. También se investiga la posible concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud o integridad.