Numerosas incidencias en Valencia por lluvias intensas y rachas de viento de casi 150 km/h

Efectos del fuerte viento en Valencia Bomberos de Valencia | EFE

Las tormentas que afectaron este jueves a la Comunidad Valenciana están dejando acumulados de lluvias de más 80 litros por metro cuadrado y reventones húmedos con rachas de viento de cerca de 150 kilómetros por hora, que han provocado numerosas incidencias.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han actuado en unos 120 servicios relacionados con el viento, principalmente en la zona de la Ribera, que ha dejado árboles caídos y ha provocado daños materiales en estructuras y edificaciones.

Según la Associació Valencia de Meteorologia (Avamet), las precipitaciones han dejado 84,2 litros por metro cuadrado (l/m2) en Barxeta; 72,2 en Carcaixent; 67,6 en Guadasséquies; 63,8 en La Barraca d'Aigües Vives, y 63,2 en Alzira, municipios todos ellos de la provincia de Valencia.

Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, recogen 58 litros por metro cuadrado en Montaverner; 52,3 en Polinyà de Xúquer; 50,2 en Xàtiva; 45 en Algemesí; 43,8 en Bellús; 42,2 en Manuel; 40,4 en Carcaixent; 40,2 en Ontinyent; 39,6 en Simat de la Valldigna o 38,6 en Alzira.

En cuanto a las rachas de viento, en numerosos municipios se han superado los 100 kilómetros por hora, entre los que destacan los 149 de Sumacárcer; los 143 de Alzira; los 125 de Corbera; los 124 de Villena; los 106 de Benimuslem; los 103 de Castelló; los 102 de Carcaixent y Cotes y los 101 de Buriana, según Avamet.

Las estaciones de la Agencia Estatal recogen rachas máximas de 104 km/h en Carcaixent; 94 en Polinyà de Xúquer; 72 en Xàtiva; 68 en Villena; 66 en Oliva; 63 en Castellfort; 62 en Miramar o 61 en Vinaròs.

En Alzira, el techo de la iglesia de Santa Catalina se ha derrumbado parcialmente, sin provocar heridos, y la caída de un árbol ha afectado a la circulación de la línea C2 de Cercanías y a los trenes de media y larga distancia entre Alzira y La Pobla Llarga, servicio que ya ha sido restablecido.

Este episodio de tormentas acompañadas de aparato eléctrico ha provocado, también, varios incendios, algunos de los cuales han sido ya controlados o extinguidos por los bomberos. En concreto, los rayos han originado un incendio en Alcudia de Veo (Castellón), que afecta a zona forestal; otro en Borriol (Castellón), y otro en Tavernes de la Valldigna, que ya está apagado. También se ha requerido la actuación de los bomberos en incendios declarados en Altura, Llíber y Siete Aguas (ya extinguido).