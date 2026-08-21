Inspecciones con drones y en tejados para rastrear todos los daños tras los seísmos de Granada

Un hombre pasa junto a una vivienda con desperfectos causados por los terremotos en Granada. @PEPETORRES | EFE

Siete días después de que se iniciasen los terremotos en Granada, bomberos, técnicos y demás especialistas continúan atendiendo las incidencias. Acuden a cada uno de los avisos de los vecinos, pero no cesan las inspecciones de elementos que no están a simple vista. Los tejados inestables, las cornisas a punto de caer, las chimeneas con riesgo de desprenderse ante cualquier mínimo temblor fueron su mayor prioridad. En la capital, Bomberos de Granada se desplazaron calle a calle a cada uno de los puntos con riesgo de derrumbes en sus cubiertas para evitar peligros ante una posible nueva sacudida. En Churriana, la Diputación retiró de urgencia elementos en balcones, chimeneas y tejados hasta sumar 20 intervenciones. En Cúllar Vega recurrieron a drones para sacar a la luz cualquier daño oculto para el ojo humano.

Nuevas incidencias

En la capital, el Grupo de Rescate de Personas Sepultadas (GREPS), especializado en terremotos, trabajó a destajo. El Ayuntamiento señalaba en un comunicado que se habían inspeccionado ya 557 edificios privados, pero las revisiones siguen sacando a la luz nuevos desperfectos. Por la mañana, una de las intervenciones fue asegurar dos estructuras con posible caída en la calle Domingo Puente Marin, junto al Parque de las Ciencias. Equipados con arneses, llegaron a pie por los tejados al punto en el que debían actuar para evitar males mayores porque el acceso con vehículos de altura era imposible. «Hay dos chimeneas que pueden venirse abajo en caso de nuevas réplicas», explicaban.

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La continuidad sísmica obligó también a Bomberos de Granada a reforzar el acceso a dos negocios y a actuar en el tejado en la calle Óscar Romero, en el Zaidín. Previamente ya habían apuntalado los balcones. Ladrillos de la cubierta cayeron a la vía pública y reforzaron sus muros para evitar nuevos derrumbes.

Su principal preocupación era que, tras el enjambre sísmico, se produjeran derrumbes de materiales dañados. Reforzaron el personal de guardia para evitarlo con tres equipos y acometieron inspecciones técnicas con trabajos en las alturas, retirada de elementos inestables o apuntalamientos. Los técnicos municipales continuaron también con la evaluación de los edificios de titularidad municipal afectados o susceptibles de haber sufrido daños.

Prestaron especial atención a los colegios y escuelas infantiles municipales de cara al inicio del nuevo curso escolar, así como a las instalaciones deportivas, centros cívicos y edificios de carácter patrimonial. De los 95 edificios municipales, se han inspeccionado hasta el momento 59. En cuando a edificios privados, son ya 557 los revisados desde el inicio de este episodio sísmico.

El objetivo de estas inspecciones fue comprobar el estado de los inmuebles, identificar posibles afecciones y determinar las actuaciones necesarias antes de permitir la reapertura o recuperación progresiva de aquellos espacios que permanezcan cerrados o acordonados. «Queremos que la vuelta a la actividad se produzca con todas las garantías. Por eso estamos revisando edificio a edificio, con especial responsabilidad en nuestros colegios y escuelas infantiles, porque la prioridad es que nuestros niños puedan volver a las aulas en espacios seguros», afirmó la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo.

En el Cinturón

La Diputación de Granada instaló ayer por la tarde un Puesto de Mando Avanzado de urgencia en el Polideportivo Municipal de Churriana de la Vega para coordinar las actuaciones de los bomberos de la institución provincial.

Desarrollaron alrededor de una veintena de actuaciones urgentes que se sumaron al trabajo ejecutado durante la jornada, en la que se atendieron más de 200 viviendas del municipio. Los trabajos se hicieron en coordinación con los técnicos municipales, estableciendo las prioridades de intervención en función del riesgo detectado y con el objetivo de eliminar aquellos elementos que pudieran comprometer la seguridad de los vecinos y viandantes. El operativo contó con medios de los bomberos de la Diputación, entre ellos autoescalas para intervenir en fachadas, cubiertas y elementos situados en altura, así como con medios y personal aportados por el Ayuntamiento de Churriana de la Vega. A los trabajos se incorporaron también vehículos pluma y grúas de apoyo para facilitar las intervenciones necesarias.

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, se desplazó hasta allí junto al diputado de Emergencias, Eduardo Martos, y el jefe de Bomberos para conocer sobre el terreno la situación y el dispositivo desplegado. «Estamos actuando allí donde nuestros municipios nos necesitan, coordinando todos los medios disponibles y priorizando aquellas intervenciones que puedan suponer un riesgo para las personas», señaló Rodríguez.

Cúllar Vega sumó también nuevas ubicaciones señalizadas tras las revisiones realizadas durante el día. En la calle Miguel Hernández se actuó en varias viviendas antiguas ante el riesgo de desprendimientos y se cortó el callejón de acceso a la Plaza de la Constitución.

Quedó perimetrado el número tres de la calle Matadero debido al mal estado de su cubierta, así como el número uno de la calle San Isidro por una moldura suelta. En la vía Ruiz Alaberces, además, se limitó el tramo de acera situado junto a la iglesia después de que la inspección realizada con dron detectara tejas sueltas. El consistorio pidió a los vecinos que respeten las zonas acordonadas y comuniquen cualquier incidencia que pueda generar un riesgo o afectar a la vía pública.

Armilla, por su parte, está a la espera de obtener el informe sobre el estado en el que se encuentra la chimenea de Fermasa para decidir si demolerán la infraestructura.

Según indicó el consistorio, todo apunta a que no va a colapsar. Aseguraron que, en caso de hacerlo, el derrumbe se producirá hacia dentro por las características de la propia construcción. En caso de tener que derribarlo, lo harán lo antes posible.

Bomberos aún no ha estado allí, pero la zona ha sido acordonada para que no haya riesgo. La chimenea de Fermasa, de especial valor histórico y patrimonial, sufrió el desprendimiento de ladrillos por la parte superior y se registraron fisuras.