Rifirrafe entre la banda Carolina Durante y Óscar Puente a cuenta de los conciertos de las ferias de Valladolid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado lunes en Alicante. Rober Solsona | EUROPAPRESS

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible prosigue con su verano tuitero, en el que combina mensajes relativos a inauguraciones y obras de su competencia con burlas a los políticos del PP y evocaciones de lo bien que marchaba Valladolid con él como alcalde, en contraposición con lo que sucede ahora. El martes, en concreto, optó por acordarse de los grupos musicales que su corporación contrataba para las ferias de la Virgen de San Lorenzo, para su gusto mejores que los que trae el equipo de PP y Vox.

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En un post en la red social X (antes Twitter), Puente escribió ayer el siguiente mensaje: «Conciertos Fiestas Valladolid 2022 VS Conciertos Fiestas Valladolid 2026», texto que acompañó con sendas imágenes en las que figuran los integrantes de los carteles musicales de la Plaza Mayor de los dos años.

En esta ocasión parco en explicaciones, el ahora ministro y antes alcalde vallisoletano busca dar a entender que entre ambos carteles la diferencia es notoria. Para Puente, unas ferias con Edurne, Amaia, Marta Sánchez, Miguel Poveda y Jason Derulo (las de 2022) hacen palidecer las de este año, con artistas como Carlos Baute, Rusowsky, Ana Guerra, Leire Martínez, Ronnie Wood o Carolina Durante.

El tuit no ha sentado bien precisamente a esta última banda. De hecho, el mensaje del titular de Transportes ha provocado, como suele ser habitual, un reguero de reacciones (a favor y en contra) entre las cuales destaca la respuesta de Carolina Durante en la tarde de este miércoles. «Estás tú para hablar», le replican al ministro los integrantes del grupo de indie rock madrileño compuesto por Diego Ibáñez, Martín Vallhonrat, Juan Pedrayes y Mario del Valle.

Y hasta aquí, de momento, el rifirrafe entre los roqueros y el ministro. Una disputa por definición ruidosa, pero a la que la RAE da poca importancia y sin consecuencias graves. Claro que el hilo queda abierto a nuevas incorporaciones. Como la que protagoniza la concejala de Eventos y Marca Valladolid, Blanca Jiménez, que aprovecha el tuit del ministro para replicarle: «Que si (sic), Óscar, que ya te hemos visto. Es como el ex pesadito que se dedica a recordar cosas inútiles porque no lo supera, luego te das cuenta que le dejaste por algo, y sigues con tu vida. El día que le dé por comparar cómo iban los trenes antes de su gestión le explota la cabeza».