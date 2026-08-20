La Policía desaloja a más de 3.000 migrantes que duermen en la playa del Trampolín en Ceuta

1/14 La Policía procede al desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta Reduan | EFE 2/14 Desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta Reduan | EFE 3/14 Desalojo de la playa del Trampolín de Ceuta Reduan | EFE 4/14 Despliegue policial para el desalojo de migrantes de la playa del Trampolín, en Ceuta Reduan | EFE 5/14 Desalojo de la playa del Trampolín, en Ceuta Reduan | EFE 6/14 Desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta Reduan | EFE 7/14 La Policía procede al desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta Reduan | EFE 8/14 Desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta Reduan | EFE 9/14 Desalojo de los migrantes de la playa del Trampolín, en Ceuta Reduan | EFE 10/14 Desalojo de inmigrantes en la playa del Trampolín de Ceuta Reduan | EFE 11/14 Inmigrantes recogiendo comida este miércoles en la playa del Trampolín de Ceuta Marcos Moreno | EUROPAPRESS 12/14 Inmigrantes rezando en la playa del Trampolín de Ceuta, este miércoles Marcos Moreno | EUROPAPRESS 13/14 Desalojo de inmigrantes en la playa del Trampolín de Ceuta Marcos Moreno | EUROPAPRESS 14/14 Desalojo de la playa del Trampolín en Ceuta Reduan | EFE

Un gran dispositivo de Policía Nacional y Guardia Civil ha acordonado desde primera hora de la mañana la playa del Trampolín, en Ceuta, para desalojar a los más de 3.000 inmigrantes subsaharianos y magrebíes que la ocupan, todos ellos procedentes del asalto desde Marruecos del pasado 30 de julio. Fuentes policiales estiman que en el arenal podrían encontrarse entre 3.500 y 5.000 personas, una cifra que toma como referencia, entre otros datos, los alrededor de 3.500 menús distribuidos este miércoles.

La operación se desarrolla, por el momento, sin incidentes y consiste inicialmente en que las personas que se encuentran en la playa recojan sus pertenencias y se concentren en la zona para facilitar un traslado progresivo y ordenado. El dispositivo está acompañado por un amplio despliegue de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local, que está provocando importantes dificultades para la circulación de vehículos en los alrededores.

El Gobierno ha habilitado temporalmente varios espacios para la acogida de los migrantes que prevé ampliar progresivamente. El traslado a estas instalaciones se está realizando desde primera hora de este jueves de manera voluntaria en el marco de un dispositivo coordinado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Gobierno de Ceuta, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Desalojo de la playa del Trampolín de Ceuta Reduan | EFE

Las fuentes han informado de la habilitación temporal de los espacios de Loma Margarita y El Embolsamiento, que serán ampliados progresivamente conforme finalicen los trabajos de adecuación de los demás emplazamientos previstos.

El objetivo prioritario de esta actuación es «dar respuesta a la situación de las personas que se encontraban en situación de calle en la zona de la playa del Trampolín y la Loma Colmenar» tras la entrada masiva en la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. Con esta medida, se les proporciona una alternativa de alojamiento y acogida que permita que no tengan que seguir pernoctando en la vía pública o en la propia playa.

El Ejecutivo ofrece así la posibilidad de acceder a estos espacios de acogida «en unas condiciones adecuadas y seguras» en el marco de un dispositivo cuyo objetivo es «garantizar que el despliegue de los recursos y el traslado de las personas se realicen de manera ordenada y segura», añaden las fuentes.

Esta actuación forma parte del dispositivo extraordinario puesto en marcha por el Gobierno, en colaboración con entidades del tercer sector, como Engloba o ACCEM, para reforzar la capacidad de acogida en Ceuta y dar una respuesta adecuada a las necesidades derivadas de la situación excepcional que atraviesa la ciudad autónoma.

Hace unos días la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz no descartó que se ampliasen a 4.000 las nuevas plazas que se podrían habilitar con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado.