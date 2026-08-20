Leire Díez recurre que la Audiencia Nacional unifique toda la causa en su contra

La ex militante del PSOE, Leire Díez, en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

Hace una semana, el juez Arturo Zamarriego, encargado del primer caso en el que se encuentra investigada la exmiltiante socialista Leire Díez, presentaba un auto en el que aceptaba la petición del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de inhibir en una única causa todo el proceso judicial. Ahora, la también conocida como fontanera del PSOE ha presentado un recurso contra esta inhibición en un solo juzgado, argumentando que ambos procesos son independientes entre sí y ha denunciado que se está llevando a cabo una «investigación paralela» en su contra.

El juez Zamarriego fue el primero que abrió una causa contra Leire Díez. Lo hacía por el presunto entramado en el que que la exmilitante socialista, junto a empresarios y abogados, habría tratado de desestabilizar algunos de los casos que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Más tarde, el instructor Pedraz iniciaba un segundo proceso contra ella, esta vez por supuestas comisiones irregulares que habría cobrado dentro del autodenominado grupo Hirurok, integrado por el empresario Antxón Alonso, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y la propia Díez.

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Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación dentro de la Audiencia Nacional, con distintos informes policiales, se abrió una nueva línea sobre supuesta «nueva actividad delictiva» consistente en coordinar acciones, promesas e influencias económicas y logísticas (con supuesto soporte del PSOE) para desestabilizar y entorpecer los procedimientos penales que afectaban a miembros del partido o del Gobierno. Hecho que llevó a Pedraz a solicitar, en repetidas ocasiones, la unificación del caso en una única sala, la suya.

Ahora que el magistrado Zamarriego ha aceptado dicho petición y que Pedraz ha elaborado una providencia asumiendo de manera formal toda la investigación, la defensa de Leire Díez ha presentado un recurso contra esta inhibición. En el escrito, elevado a la Audiencia Provincial de Madrid, la exmilitante socialista defiende que los presuntos sobornos y las supuestas operaciones para desdibujar los casos contra el PSOE no tienen «conexión estricta» con los supuestos amaños de contratos de la trama Hirurok.

Los letrados encargados de su defensa eximen en su escrito que «La preferencia corresponde al órgano que primero comenzó la causa, precisamente para evitar el trasiego de causas y la inseguridad jurídica» al tiempo que argumentan que la supuesta trama contra jueces, fiscales y agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «no son medio necesario para perpetrar los delitos de corrupción en contratos públicos que constituyen el núcleo» de la causa iniciada en los juzgados de la Audiencia Nacional.

Otro de las justificaciones que utilizan es que el trasvase de documentación de un juzgado a otro se ha llevado a cabo de manera prematura, lo que, según dicen, habría llevado a una «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva».