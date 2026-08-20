Un joven mata a su tío de una cuchillada en el corazón en Massanassa, Valencia

Vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo Europa Press

Una discusión entre un sobrino y su tío, ambos de nacionalidad colombiana, en un pub de Massanassa ha derivado en un nuevo crimen en la provincia de Valencia. La víctima, Jaiver Orjuela, yace con una cuchillada en el corazón a las puertas de un kebab de la localidad y el presunto homicida ya ha sido detenido. Un joven 22 años y nacionalidad colombiana, identificado como Andrés Felipe P. O., ha sido detenido en la localidad de Massanassa en la madrugada de este jueves 20 de agosto momentos después de acuchillar mortalmente a su tío, de 43 años, en plena calle tras mantener una discusión con este por causas que se investigan en el interior de un pub del municipio.

Este nuevo crimen en la provincia de Valencia se ha producido sobre las tres de la madrugada cuando el teléfono de emergencias 112 ha recibido un aviso de dos testigos que han presenciado el acuchillamiento en la vía pública de una persona. Hasta el lugar, situado en la avenida Blasco Ibáñez de este municipio, han acudido rápidamente agentes de la Policía Local de Massanassa y de la Guardia Civil, pero cuando han llegado el presunto autor ya había abandonado el lugar.

Asimismo, una ambulancia del SAMU se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, donde el herido estaba tendido en el suelo y se estaba desangrando. Pese a los intentos por reanimarlo, finalmente los sanitarios han confirmado su fallecimiento.

Gracias a la descripción facilitada por los testigos -un joven con camiseta roja, pantalón largo claro y con una mochila- los agentes de la Guardia Civil han localizado en una calle de Alfafar al presunto homicida. El detenido por un delito de homicidio u asesinato ha sido trasladado a dependencias del Instituto Armado, donde el equipo de Policía Judicial de Alfafar se ha hecho cargo de la investigación.

El arma ha sido localizada

De igual forma, los agentes han localizado el arma homicida, un cuchillo de unos 20 centímetros de hoja en las proximidades del lugar donde se ha producido el acuchillamiento mortal.

La comisión judicial de la plaza número dos de los juzgados de Instrucción de Catarroja ya ha procedido al levantamiento del cadáver, el cual presentaba una única y certera cuchillada a la altura del corazón, mortal de necesidad. El cuerpo sin vida de Jeiver Orjuela ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde se le realizará la autopsia.