El Instituto de Medicina Legal solo pudo identificar a seis de los 82 muertos en Ceuta

Imagen de este viernes del cementerio donde serán enterrados los migrantes identificados. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ceuta, Manuel Aparcero, explicó ayer que, de los 82 cuerpos recuperados en la ciudad tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio, solo se ha podido identificar hasta el momento a seis personas: tres por ADN y tres por huellas dactilares. El responsable de la institución admitió en una entrevista recogida por Europa Press que su equipo se vio desbordado desde el primer momento ante la magnitud de la crisis.

En su opinión, la situación vivida en la ciudad autónoma es un «drama» que requirió muchas «horas de trabajo y coordinación» de los profesionales sanitarios. «Efectivamente, ese día estábamos de guardia, había una compañera más y éramos dos médicos forenses. El Instituto de Medicina Legal cuenta con siete cámaras de refrigeración», precisó Aparcero, quien añadió que ante el elevado número de inhumaciones requeridas «se habilitó una macrocámara» adicional en el antiguo hospital militar para conservar los cadáveres.

Rito musulmán

El forense subrayó que se preservó en todo momento el respeto a las víctimas. «Se les practicó el rito musulmán para garantizar la dignidad del fallecido y respetar su creencia religiosa», detalló antes de explicar que el procedimiento se realizó tras la autopsia médico-legal en los casos de muertes violentas de carácter accidental. También destacó el «ligero aumento, pero no significativo» de las agresiones sexuales denunciadas.