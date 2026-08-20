Infancia intenta trasladar a las 500 niñas a través de oenegés para evitar los vetos del PP, Vox y Junts

Migrantes mujeres y niñas, esperando este miércoles por su turno de recogida de comida. Violeta Santos Moura | REUTERS

El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, defendió este jueves el traslado urgente de 500 menores de Ceuta a la península mediante un mecanismo «más ágil», a través de oenegés, y garantizó una distribución «equitativa» entre las comunidades autónomas. Dicha fórmula se aplicará también a los jóvenes solicitantes de asilo en Canarias de los que, según el Tribunal Supremo, debe hacerse cargo el Estado.

«Esas plazas se han utilizado con estos menores que, en muchos casos, están cumpliendo 18 años y en su mayoría cuentan con un itinerario personal y laboral, por lo que podemos aprovechar su existencia para derivar también niñas», argumentó Pérez Correa, quien eludió dar más detalles al respecto. El resto de derivaciones, según confirmó y recogió Europa Press, se realizarán a través de dispositivos que tienen en marcha entidades que trabajan tanto con el Ministerio de Inclusión como con la ciudad autónoma de Ceuta para evitar los vetos del PP, Vox y Junts. «El mayor nivel de concreción para nosotros es la firma del convenio con la entidad y la aceptación de hacer ese traslado por parte de la ciudad. Creemos que es muy probable y además posible», añadió.

Más de 2.500 menores

Respecto al número de menores que entraron a finales de julio en la ciudad autónoma, Pérez Correa habló de unos 2.500, pero se mostró convencido de que «hay muchos más». «Estamos viendo un número muy significativo de ellos que están ahora mismo en la vía pública», aseguró el secretario, quien admitió la complejidad territorial de Ceuta para cuantificar la cifra con precisión. Además, puso el foco en los «porcentajes altísimos de niñas en el sistema de protección», con algunos casos de menores de diez y once años que «están saliendo de situaciones familiares muy complejas».