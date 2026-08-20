Iberia suspende los vuelos a Cuba hasta julio de 2027

Un avión de Iberia, en una fotografía de archivo. Quique Curbelo | EFE

Iberia mantendrá hasta julio de 2027 la suspensión temporal de sus vuelos directos a Cuba debido a la crisis que el país caribeño arrastra a todos los niveles, incluido el turismo, y su reanudación dependerá de que «las condiciones lo permitan». Fuentes de la compañía española han explicado este miércoles que la situación de la isla —a la que empezó a volar en 1949— afecta de manera «muy significativa» tanto a la demanda como a las condiciones de la oferta.

La aerolínea ha decidido ampliar las condiciones de flexibilización para los clientes con billete ya emitido, que podrán optar por el reembolso —en efectivo o en forma de bono— o por el cambio de destino, a elegir entre Miami (EE.UU.), Panamá, Santo Domingo (República Dominicana) o México.

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Mientras dure la suspensión, los clientes de Iberia tienen la posibilidad de viajar hasta Panamá y, desde allí, continuar su viaje a Cuba gracias al acuerdo de un vuelo con código compartido que opera Copa Airlines. Las oficinas de la compañía española en La Habana seguirán abiertas.

Las dificultades para volar a la isla caribeña se agudizaron en febrero, cuando la crisis energética complicó el repostaje de las aeronaves. El día 9 de ese mes el sector aéreo recibió la advertencia, hecha pública por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, de que los nueve principales aeropuertos del archipiélago habían agotado sus reservas de combustible por el bloqueo al petróleo venezolano. Las pistas afectadas eran La Habana, Varadero, Holguín, Santa Clara, Cayo Coco, Camagüey, Cienfuegos, Santiago y Manzanillo.

Al principio, los aviones de Iberia realizaban una escala técnica en Santo Domingo (República Dominicana) para recargar combustible antes de regresar a Madrid. Todo se volvió más difícil cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero y el estrecho de Ormuz, punto clave para el transporte de petróleo y gas, quedó bloqueado. Iberia anunció en abril que suspendería los vuelos a partir de junio. Ahora, esa medida se amplía hasta julio del próximo año.

Air Europa mantiene la ruta

Iberia no es la única compañía española que ha dejado de volar a Cuba desde que la situación de bloqueo impuesta por Estados Unidos empeoró la ya crítica situación de l a isla. World2Fly mantiene también suspendidas sus operaciones a la isla desde el pasado mayo. Air Europa, mientras, sigue conectando Madrid y La Habana con cuatro frecuencias semanales, y está previsto que sumen una más a finales de octubre. La falta de combustible en el aeropuerto José Martí de la capital cubana, sin embargo, obliga a estos vuelos a realizar una parada técnica de repostaje en Punta Cana (República Dominicana), al menos, hasta el 13 de septiembre.

El nuevo aplazamiento representa un golpe adicional para el turismo cubano y para los viajeros que se desplazan entre España y la isla por motivos familiares, laborales o de ocio. La falta de una conexión directa de Iberia reduce las opciones disponibles y obliga a muchos pasajeros a viajar mediante terceros países.