Bruselas insiste en que «todos» los migrantes llegados a Ceuta deben ser devueltos a Marruecos

Agentes de la Policía Nacional desalojando este jueves a numerosos migrantes que estaban acampados en la playa ceutí de El Trampolín. Marcos Moreno | EUROPAPRESS

La Comisión Europea vuelve a dirigirse al Gobierno para insistir en la necesidad de que «todos» los migrantes que cruzaron la frontera desde Marruecos hasta Ceuta los días 30 y 31 de julio deben ser devueltos al país magrebí. También recalca el «deber» del Ejecutivo de garantizar la protección de los menores que llegaron a la ciudad sin acompañamiento de un adulto, después de que el Ministerio de Infancia y Juventud anunciase que trabajan en un plan para el traslado urgente de cerca de 500 niñas hacia la Península. «Una cosa debería estar clara: se debe garantizar la protección de menores vulnerables. Y, por supuesto, es un deber nacional, en este caso de las autoridades españolas, el garantizar esto», aseguró el ejecutivo comunitario sobre Asuntos Internos, Markus Lammert.

El representante del Ejecutivo europeo reiteró este viernes, como ya hizo hace dos días cuando recordó que tanto la directiva de retornos que aún rige como el reglamento aprobado el pasado junio para actualizar estas normas contiene «disposiciones relativas a la repatriación de migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados», pese a la protección especial que les atribuye a estos el derecho comunitario, la «clara expectativa» de que «todos los migrantes que han entrado de forma ilegal a Ceuta sean devueltos a Marruecos», entre los que incluye a los menores migrantes. «La Comisión está trabajando intensamente, tanto con España como con Marruecos, para ayudar a lograr su retorno a Marruecos con pleno respeto del Derecho de la UE y del Derecho Internacional», añadió Lammert, subrayando la necesidad de que «los retornos se produzcan de forma efectiva».

Por otro lado, el comisario europeo enfatizó la idea de que se refuercen los controles fronterizos en la ciudad de Ceuta. «Necesitamos ver que esto suceda. Los Estados miembro también piden ver que esto suceda», agregó, ofreciendo nuevamente al apoyo a Madrid y a Rabat para garantizar que la frontera sea más sólida, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez todavía no ha enviado ninguna petición para ello. Lammert explicó que la Comisión Europea está «trabajando estrechamente» con el Gobierno «para ayudarles a finalizarla».

«Todavía no hemos recibido una solicitud definitiva», apuntó el portavoz de Asuntos Internos de la Comisión, aludiendo a la ayuda ofrecida a España como fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para financiar la acogida y la asistencia de los miles de migrantes que todavía continúan en Ceuta, o refuerzos de recursos de las agencias europeas Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA).