La Unión Europea presiona para que España repatríe a todos los migrantes que entraron de forma irregular

Varios migrantes esperando para acceder al aseo este miércoles en la playa ceutí de El Trampolín. Reduan | EFE

La Comisión Europea defendió que todos los migrantes que permanecen en situación irregular en Ceuta sean devueltos a Marruecos. El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, insistió en que Bruselas mantiene la «expectativa» de que se aplique la devolución de quienes permanezcan ilegalmente en la ciudad. Además, celebró la postura del Gobierno español de no trasladar a la península ibérica a ninguna de estas personas, según recogió Europa Press.

Así, el Ejecutivo comunitario confía en que las autoridades españolas y marroquíes garanticen que estas devoluciones se ejecuten «de manera efectiva».

Fuentes comunitarias explicaron que el reglamento de retorno acordado en junio por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE —pendiente aún de aprobación formal— contiene cláusulas «muy similares a las de la directiva». Dicho texto, que endurece la política de repatriaciones y consolida los centros de deportación fuera del territorio de la UE, abre la puerta a controles biométricos para verificar la edad de los migrantes y a su detención como «último recurso» durante «el período más breve posible», con un máximo de 24 meses.

Lammert tomó nota de la voluntad de Rabat para facilitar el regreso de los migrantes que entraron a finales de julio y reiteró el apoyo de Bruselas en el proceso, al tiempo que valoró el anuncio de España para aumentar la capacidad de acogida ante la situación humanitaria.

A pesar de que Marruecos expresó la intención de repatriar a estas personas, «hay una distancia bastante notable entre lo que dice y hace», lamentó Javier Zarzalejos, eurodiputado del Partido Popular y presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo.