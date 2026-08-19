La UCO ya tiene una copia del móvil del exjefe de Gabinete de Sánchez, que recurrirá la incautación del mismo

El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, este miércoles a su llegada a la Audiencia Nacional. Chema Moya | EFE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha llevado ya una copia del teléfono móvil del exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez Juan Manuel Serrano. Lo ha hecho después de que el que también ocupara la presidencia de Correos rechazase este martes el volcado que los agentes habían realizado debido a que se había llevado a cabo sin su presencia ni la de su abogado, tal y como estipulaba el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

No obstante, el recorrido judicial del volcado de teléfono no termina ahí. Se abren dos vías. Una, la que va a seguir Serrano, imputado en el caso Leire por presuntamente haber enchufado a la exmilitante socialista, también conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, en Correos a fin de cobrar comisiones irregulares a cambio de contratos con la empresa pública. Su abogado, Bernardo del Rosal, está trabajando en un escrito para recurrir la incautación de su teléfono móvil —se produjo el día 27 de mayo, cuando los agentes de la UCO acudieron a la calle Ferraz para realizar un registro de la sede de los socialistas— al considerar que esta se hizo de manera irregular.

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El objetivo de este, que se produce después de que el magistrado instructor rechazase las alegaciones en las que pedían la nulidad del volcado por no haberse realizado conforme a las «garantías procesales», es conseguir que la copia del teléfono no llegue a constar como prueba.

La segunda vía que se abre es la que seguirá la Guardia Civil. Una vez que la información contenida en el disco duro que se llevaron este miércoles de la Audiencia Nacional, una copia del volcado del teléfono, se encuentre en los servidores de la Benemérita, comenzarán a analizar su contenido para buscar atisbos de supuestas irregularidades. Tras ello, elaborarán un informe del que darán traslado y será ahí cuando, según fuentes judiciales, el juez Pedraz llame a Serrano para declarar por primera vez en sede judicial como imputado.

Serrano no se llevó este miércoles su teléfono móvil, aunque la letrada de la Administración de Justicia presente en la sala y encargada de comprobar que todo el volcado se hacía conforme a la legalidad dejó la puerta abierta a que esto pueda producirse. Para ello, el que fuera presidente de Correos deberá presentar un escrito formal solicitando dicha devolución y el juez deberá. Una decisión que no llegaría, probablemente, antes de septiembre.