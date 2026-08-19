Tensión durante la visita de María Guardiola a los desalojados por el incendio de Las Hurdes: «¿Dónde está el alcalde?»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, (a la derecha) durante la reunión con los vecinos afectados por el incendio de Las Hurdes Eduardo Palomo | EFE

Tensión durante la visita de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a las personas evacuadas por el incendio que permanece activo en Las Hurdes desde este martes. Los vecinos desalojados de las alquerías de Nuñomoral han mantenido un encuentro informal con la dirigente regional en Pinofranqueado y le han trasladado su malestar e indignación por la falta de información y de coordinación. «Nos dejaron tirados en la gasolinera de Vegas sin saber nada», ha señalado una afectada. «Nos han sacado de las casas y no he podido ni recoger toda mi medicación», ha añadido otro evacuado.

El momento con más tirantez ha tenido un protagonista: Vidal Iglesias Rodríguez, el regidor popular de Nuñomoral, del PP, como Guardiola. Las cámaras de RTVE han captado el momento. «El alcalde dónde está, dónde está el concejal de Sanidad que es veterinario. ¿Esa gente dónde está? Cobrando y en su casa bien tranquilos porque no les afecta. Y la presidenta no hace nada», le recrimina el vecino de una de las alquerías.

«¿Y qué hago, me voy a cogerle con una cuerda o qué hago?», ha contestado ella. «Usted tiene una jurisprudencia que no la tenemos nosotros», ha replicado él. «Yo estoy aquí y asumo la responsabilidad como presidenta de la Junta, pero yo no sé dónde está el alcalde. Yo antes de venir aquí no sé si está el alcalde o no está. Vengo a ver a los vecinos, que son los que me importan», ha sentenciado la presidenta de Extremadura.

Asimismo, ha escuchado preocupaciones relacionadas con las pérdidas económicas que acarrea esta situación. «No quiero que tarden un año, quiero que tarden un mes en pagarnos», le pide otro perjudicado, en referencia a las compensaciones para el tejido empresarial. «Amamos esto, queremos el producto y a nuestra tierra», añade. El encuentro con los vecinos desalojados ha concluido con Guardiola visiblemente emocionada, que abandonó el lugar llorando.

El incendio, declarado el martes en Pinofranqueado, obligó a evacuar por la tarde a unas 700 personas, residentes en las alquerías de Horcajo, Avellanar (donde el fuego ha afectado a seis viviendas), Erías, Castillo, Aldehuela, Cerezal, El Gasco, Martinlandrán, La Fragosa y Robledo.