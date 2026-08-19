El PP responde al plantón del Gobierno en el Senado con la reprobación de cinco ministros

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El pulso parlamentario de agosto continuará en septiembre. El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para reprobar a cinco ministros del Gobierno de Pedro Sánchez en el primer pleno a la vuelta del verano por la controvertida gestión de la crisis migratoria y de seguridad en Ceuta como por las repetidas incomparecencias extraordinarias de los miembros del Ejecutivo en la Cámara. «Es el instrumento que tiene este grupo para decir con todas las letras que ninguno de los ministros ha estado a la altura de las circunstancias», aseguró este miércoles la portavoz del partido en esta Cámara, Alicia García.

La ofensiva se dirige principalmente contra los ministros que han rehusado dar explicaciones en sede parlamentaria. La lista de señalados la encabezan el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusado de desproteger la frontera fronteriza, y el de Exteriores, José Manuel Albares, criticado por la opacidad en las relaciones diplomáticas con Marruecos. A ellos se suma la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya reciente cancelación de asistencia al Senado consumó el tercer desplante consecutivo a las comisiones extraordinarias. El correctivo se extiende además a sus compañeras de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, y de Igualdad, Ana Redondo.

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Desde el primer partido de la oposición consideran esta actitud una forma de «insumisión democrática» y un claro menosprecio a las funciones constitucionales de control parlamentario. El conflicto institucional ha ido escalando progresivamente, ya que el Gobierno optó por contraprogramar comparecencias de urgencia en el Congreso en un intento de utilizar la Cámara baja como un «escudo protector» para eludir la fiscalización del Senado.

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Ante lo que los populares consideran un vacío deliberado de rendición de cuentas, la Mesa de la Cámara alta ya evalúa recurrir a la vía judicial e interponer un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional. Con este choque de legitimidades sobre la mesa, el inicio del curso político en septiembre estará inevitablemente marcado por una confrontación institucional directa, mientras la crisis humanitaria y logística de Ceuta sigue esperando soluciones consensuadas.