Un nuevo incendio forestal en Madrid obliga a confinar Aldea del Fresno y Villamantilla

Incendio forestal se ha declarado este miércoles en Aldea del Fresno. 112 Comunidad de Madrid | EFE

Un incendio forestal localizado en Aldea del Fresno a las 14.30 horas de este miércoles ha obligado a confinar esta localidad y Villamantilla, según han informado desde los servicios de emergencias 112-Comunidad de Madrid. El foco se ha localizado en el kilómetro 52 de la M-510, a la altura de Aldea del Fresno. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha activado la situación operativa 2 del Infoma, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales.

En la zona se encuentran trabajando una veintena de dotaciones terrestres y cinco aéreas de bomberos de la Comunidad, bomberos forestales y agentes forestales. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha salido de su base en Torrejón de Ardoz para sumarse a las misiones de extinción del incendio forestal originado en Aldea de Fresno, según ha informado a través de sus redes sociales. Por su parte, la Delegación de Gobierno pide que eviten los desplazamientos a la zona y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

La situación operativa 2 del plan Infoma se activa en aquellos incendios que previsiblemente puedan afectar gravemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, exigiendo la adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

También incluye aquellas situaciones en que pueda ser necesario que, a solicitud del órgano competente en seguridad y emergencias de la Comunidad de Madrid, sean incorporados medios extraordinarios; o que puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional.