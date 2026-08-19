Macabro hallazgo en Valencia al descubrir una bolsa con huesos humanos en la red de alcantarillado

Dos agentes de la policía científica de Valencia. Juan Carlos Cárdenas | EFE

Una tarea rutinaria de mantenimiento preventivo contra las inundaciones en la ciudad de Valencia derivó en un macabro hallazgo bajo el suelo del barrio de Nazaret. Los hechos ocurrieron poco después de las nueve de la mañana de este martes. Una brigada municipal de los servicios de limpieza realizaba labores de mantenimiento en los imbornales de la calle de l'Estacioneta, cerca del puente de Astilleros. Durante estos trabajos, los operarios encontraron una bolsa que contenía restos óseos.

Tras recibir la alerta a través de la sala del 091, la policía inició de inmediato el protocolo de levantamiento de restos humanos con aviso urgente a los agentes especializados en investigación criminal del Grupo de Homicidios y la Brigada Provincial Policía Científica, así como al juzgado de guardia de Valencia.

Antes de retirar los restos humanos, la Policía Científica tomó fotografías de los huesos y del punto exacto donde los hallaron los trabajadores municipales. Según ha podido saber este medio, tanto los agentes de la Policía Científica como el forense de guardia confirmaron que los restos óseos son humanos tras una primera inspección, y descartaron que pertenezcan a un animal.

Los huesos han sido trasladados a la Unidad de Antropología y Odontología Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia. Los especialistas trabajarán para determinar su antigüedad y lograr extraer su ADN. El siguiente paso de la investigación policial y forense será cotejar los perfiles genéticos de la base de datos de personas desaparecidas con el que esperan obtener de los restos óseos hallados en el imbornal de Nazaret.

Por el momento, todas las hipótesis permanecen abiertas a la espera del informe de la Unidad de Antropología. La Policía no descarta ninguna línea de investigación hasta determinar con precisión la antigüedad de los restos óseos y comprobar si corresponden a alguna persona desaparecida. Y por este motivo, el Grupo de Homicidios y la Brigada Provincial de Policía Científica de Valencia han asumido las investigaciones ante la posibilidad de que se trate de un caso criminal.

Otra de las hipótesis que baraja la policía es que los huesos tengan un origen mucho más antiguo y pertenezcan a una persona fallecida por causas naturales cuyo cuerpo habría sido enterrado en un cementerio de la provincia de Valencia. En este sentido, los investigadores no descartan que los restos procedan del entorno del camposanto o de un traslado ilegal de restos humanos sacados de un nicho.

Otros macabros hallazgos

El hallazgo de restos humanos en lugares poco habituales cuenta con precedentes en la provincia de Valencia. El 20 de abril del 2013 encontraron una bolsa con huesos del esqueleto de un niño y otros restos óseos. La investigación antropológica y las pesquisas de la Guardia Civil coincidieron en que procedían del antiguo cementerio de la localidad. Los restos humanos fueron trasladados a un paraje cercano al Circuito Ricardo Tormo tras allanar la zona con tierra y escombros procedentes de las obras del cementerio de Cheste.

Años después, el 25 de abril del 2021, un hombre que paseaba con su perro halló dos cráneos y tres fémures de tres personas distintas en un pinar cercano al barranco de Niñerola, en el término municipal de Picassent. Los restos humanos estaban semienterrados y, según las investigaciones de la Guardia Civil, fueron utilizados en un ritual, ya que junto a los huesos se encontraron restos de una vela.

Una tumba en el altillo

El 6 de octubre del 2016 tuvo lugar otro hallazgo de huesos sin signos de violencia, pertenecientes a los cuerpos de un hombre y una mujer, en el altillo de una casa con la inscripción «6 de julio de 1853» en la localidad de Almàssera.

El estudio antropológico de los restos humanos determinó que correspondían a los cadáveres de un varón adulto de edad indeterminada y una mujer adulta también. Junto a la fecha había una firma ilegible. Los forenses del Instituto de Medicina Legal de Valencia no hallaron lesiones compatibles con muertes violentas.