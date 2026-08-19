El Gobierno trabaja en el traslado de 500 niñas migrantes de Ceuta a la Península

Decenas de madres, jóvenes y niñas en Ceuta. Laura Rincón | EFE

El Gobierno trabaja ya en un nuevo plan para la reubicación de menores extranjeros no acompañados que se encuentran en Ceuta. Para la primera fase de este, cumpliendo con lo estipulado en el real decreto que el Ejecutivo aprobó hace justo un año -que prevé el traslado de estos niños desde territorios que se encuentran muy por encima de su capacidad de acogida a otras comunidades autónomas, de manera «vinculante y solidaria»-, el Ministerio de Infancia y Juventud que encabeza Sira Rego estima que serían cerca de 500 jóvenes, aquellos que tienen un perfil más vulnerable, los que pondrían rumbo a otras regiones.

El plan en el que trabaja el Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por el secretario de Estado, Rubén Pérez, que se encuentra en la ciudad de Ceuta desde el domingo de la semana pasada, prevé tanto la acogida por parte de otras comunidades autónomas cuyos sistemas de atención se encuentran menos tensionados y fuera de contingencia, el acogimiento familiar e, incluso, otras fórmulas que permitan agilizar el trato que necesitan estos jóvenes. Entre estas fórmulas, el departamento de Sira Rego trabaja en «una vía» para que las organizaciones de protección a la infancia «desarrollen la acogida y el cuidado de los perfiles más vulnerables, entre ellos las niñas, en recursos adaptados en Península, sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas».

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La Policía Nacional ha identificado y puesto a disposición del Gobierno de Ceuta desde el 30 de julio, cuando comenzó la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 migrantes desde Marruecos, un total de 2.168 menores -de los que aproximadamente 800 cruzaron la frontera sin acompañamiento de un adulto-, según informaron fuentes del Ministerio del Interior este martes. No obstante, fuentes del Cuerpo creen que la cifra de jóvenes que llegaron a la ciudad durante los dos últimos días del mes es superior y que, por tanto, una vez que el Gobierno complete el proceso de filiación de estos jóvenes, el dato podría verse incrementado.

La necesidad «urgente», como han definido a lo largo de estas casi tres semanas de crisis migratoria los diferentes ministros que se han acercado hasta la ciudad para coordinar la gestión de la situación, de trasladar a estos menores a otros puntos del país viene recogida en el real decreto que el Gobierno aprobó en agosto del año pasado y que prevé la declaración de contingencia de los territorios cuando las necesidades de acogida de estos jóvenes se multiplique por tres. Ceuta, como Canarias, lleva en situación de contingencia desde que el Congreso dio el visto bueno a la medida. La última actualización que el Ministerio de Infancia y Juventud realizó respecto a las plazas que puede albergar cada territorio establece en 29 los usuarios a los que pueden dar cabida en situación normal y hasta las 83 en circunstancias de saturación. A lo largo de los últimos meses, el Gobierno había hecho ya el traslado de cerca de 700 menores, según fuentes de organizaciones que trabajan con estos niños, pero la situación seguía siendo ya complicada antes de la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Justo antes, la cifra de menores extranjeros no acompañados que se encontraba en la ciudad se situaba en torno a las 400 y 500.

«El interés del menor es estar con su familia»

El plan del ministerio que dirige Rego llega en plena ofensiva del Partido Popular, que insta al Gobierno a que devuelva a estos menores de manera inmediata a Marruecos. Una solución que también fue avalada por la Unión Europea. La Comisión Europea se pronunció este martes asegurando que «la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados», al tiempo que defendieron que «nadie que permanezca irregularmente en la ciudad será trasladado a la península Ibérica».

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La respuesta por parte de la oposición no se ha hecho esperar. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha mostrado suspicacias ante el plan del Ministerio de Infancia en una entrevista televisiva concedida este miércoles. Bravo ha defendido que «el interés del menor es estar con su familia», pues, para el político, no hay mejor lugar para ellos que «en su entorno». Al mismo tiempo, ha evocado las palabras tanto del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en las que habrían afirmado el retorno de los menores a su lugar de origen para cuestionar si el Gobierno vela por el interés superior del menor, ya que, como ha declarado la ministra de Migraciones de España, Elma Saiz este mismo miércoles, «hay una petición de Marruecos para que los niños vuelvan». Bravo ha sumado a su argumentario el aval de la Comisión Europea para el regreso de los menores que cruzaron la frontera en Ceuta para concluir con un ataque definitivo al Ejecutivo, «Si hay petición de Marruecos para que vuelvan los niños, si Europa ha dicho que por favor vuelvan los niños y los no niños, los que han entrado de manera irregular, ¿qué más necesita el Gobierno?», ha sustanciado el vicepresidente del PP.