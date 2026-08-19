Feijoo lleva al Gobierno ante el Supremo por plantar al Senado con la crisis de Ceuta

EUROPA PRESS

«Hasta aquí hemos llegado». Alberto Núñez Feijoo regresó este miércoles a Ceuta por segunda vez desde que estalló la crisis en la frontera sur de Europa para consolidar una ofensiva política contundente contra la «inacción e irresponsabilidad» del Gobierno que todavía «no ha dado respuestas» al desafío veinte días después de la entrada masiva en la ciudad autónoma. El líder del PP reprochó al Ejecutivo que haya tratado la crisis «como un simple episodio de verano», despachándola en redes sociales, por videoconferencia o con recomendaciones de música y libros, dejando «desprotegidos» a más de 80.000 ciudadanos. «Siguen sin entender que lo que está sucediendo es una situación excepcional», censuró, antes de defender el retorno a Marruecos de «todos» los migrantes varados en la ciudad.

Para Feijoo, la expulsión de estos ilegales, independientemente de su edad, es «el único camino legal» viable, Por eso, urgió al Gobierno a iniciar los trámites cuanto antes y a aportar un «calendario concreto» para volver a la ansiada normalidad. Y porque «en ningún caso», alertó, puede crearse «el precedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado en una invasión ilegal». Señaló además que Pedro Sánchez no está utilizando ninguno de los instrumentos a disposición españoles y europeos «porque no quiere». «Está el reglamento de crisis, Frontex, los procesos de triaje para identificar y el procedimiento de asilo y retorno», recordó.

En busca de soluciones

Frente a un Ejecutivo y un presidente que, según su relato, no han estado a la altura de las circunstancias y que siguen sin ofrecer soluciones, el político gallego regresó a la ciudad con un plan debajo del brazo y advirtiendo a Rabat de que «no va a aceptar amenazas». El paquete contempla además del regreso voluntario o la expulsión de todos los que hayan entrado ilegalmente; la activación de la Ley de Seguridad Nacional para que haya un mando único para coordinar la respuesta; la apuesta por una relación con Marruecos basada en el respeto y la reciprocidad y en la defensa de la integridad territorial española —porque Ceuta y Melilla, remarcó, «no son negociables»— así como el uso de «todos los medios», incluidos la ley y los aliados internacionales, para defender la frontera.

Las medidas se completan con el refuerzo del perímetro mediante infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales; además una mayor presencia de Ceuta en las instituciones europeas e internacionales —va a pedir su incorporación al Comité de Regiones—, y un plan de reactivación económica para la ciudad, como ha propuesto también su presidente Juan Jesús Vivas.

«Es desolador»

Feijoo anunció también que su partido presentará un recurso ante el Tribunal Supremo por la negativa de los ministros de Defensa, Margarita Robles, de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Exteriores, José Manuel Albares, a acudir al Senado para dar explicaciones. «Es desolador que hayan comparecido antes primeros ministros europeos», censuró en una comparecencia junto al presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

El PP lleva días estudiando las vías jurídicas contra el Gobierno por el plantón de sus ministros y, aunque sobre la mesa estaba inicialmente presentar una nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, donde ya hay registrados otros 14, incluido uno contra Pedro Sánchez por no comparecer en la Cámara Alta para dar cuenta sobre la tragedia de Adamuz el pasado mes de enero, ha optado finalmente por recurrir al alto tribunal. «El Gobierno -advirtió el líder de la oposición- no puede elegir en qué Cámara comparece, ni en qué condiciones puede ser controlado».