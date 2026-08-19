Defensa informa sobre 24 contagios de sarna entre los militares en Ceuta

Militares españoles en Ceuta CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

El ministerio de Defensa ha cifrado en 24 los contagios de sarna entre los militares de la Comandancia General de Ceuta. La infección, que como ha recordado el departamento, «es común en zonas de elevada humedad, como en el caso de la ciudad autónoma», no tendría relación con el contacto entre el ejército y los inmigrantes, pues como ha concretado el ministerio, que dos de los infectados ya se encontraban en ese estado antes de que los inmigrantes entraran de forma masiva en la frontera

Las causas del brote parecen ser, según denunció la Unión de Militares de Tropa este pasado lunes, con el estado de la dependencia en la que se alojaban los infectados, que carecía, «del mantenimiento higiénico preceptivo y con antecedentes conocidos de plagas similares». Para la institución el problema no ha sido únicamente el alojamiento, sino también «el abandono que sufren los militares en materia de Prevención de Riesgos Laborales», por eso mismo, una de sus principales denuncias es que no se haya suministrado a las tropas «material sanitario de forma oficial y gratuita» por lo que los soldados se habrían visto obligados a llevar «sus propias mascarillas y guantes para evitar contagios durante el servicio».

Leer más: El Poder Judicial y la Guardia Civil piden más medios para trabajar en Ceuta

La cartera de Robles, para hacer frente a la situación, ha confirmado «la toma de medidas para la higienización de las instalaciones», además de recordar, en relación a los soldados infectados, que «todos se encuentran recibiendo el tratamiento aconsejado por las autoridades sanitarias tras confirmarse el diagnóstico». En paralelo, la Jefatura de Sanidad de la Comandancia General de la ciudad autónoma ha establecido un protocolo de actuación con la finalidad de prevenir nuevos casos.