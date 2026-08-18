De la silla vacía del Senado al lleno total en el Congreso
MADRID / COLPISA
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El Gobierno programa un carrusel de siete comparecencias ministeriales en la Cámara baja entre el martes 25 y el viernes 28 de agosto para contrarrestar la ofensiva estival del PP en la Cámara alta18 ago 2026 . Actualizado a las 11:56 h.
El Palacio de la Carrera de San Jerónimo registrará una actividad frenética a partir del próximo martes. Hasta siete ministros desfilarán por sus salas en apenas tres días tras la decisión del Gobierno de esquivar el escrutinio