Dos terremotos de más de cuatro grados seguidos vuelven a sacudir la provincia de Granada

Imágenes de los destrozos causado los terremotos en la provincia de Granada este martes. Arsenio Zurita | EUROPAPRESS

Granada vuelve a temblar de forma violenta. Hasta tres terremotos de intensidad se han sucedido este martes casi de forma consecutiva. El primero ha tenido lugar a las 10.37 horas con epicentro en Gójar y magnitud 4,7, ha informado el Instituto Geográfico Nacional tras la revisión.

Poco después el IGN ha reportado otro de 4 grados en Churriana de la Vega. Los movimientos no han cesado y antes de las once de la mañana el IGN había reportado un tercer movimiento de 2,9 con epicentro en Padul, aunque este a 10 kilómetros de profundidad.

El gran seísmo de 4,7 se ha sentido prácticamente en la totalidad de la provincia de Granada, así como en las vecinas Málaga, Almería y Jaén. A las 11.37 horas se ha producido un nuevo terremoto de 4,2, con epicentro en Alhendín.

Tres heridos leves

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas en el terremoto. Según ha informado en una atención a los medios, los tres heridos son de «carácter leve» y uno de ellos, una joven menor de edad, ha sido trasladada al hospital.

La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada desde el seísmo del pasado viernes de magnitud 5 con epicentro en la localidad granadina de Alhendín.

Sanz ha señalado que se va a convocar el comité asesor del plan de emergencia por riesgo sísmico de «manera inminente».

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