El juez Pedraz ordena a la UCO hacer un nuevo clonado del móvil del exjefe de Gabinete de Sánchez

Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, a su llegada a la Audiencia Nacional. Chema Moya | EFE

El que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y posteriormente presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, estaba citado este martes en la Audiencia Nacional para ratificar el clonado de su teléfono móvil que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había realizado a mediados de julio, poco después de que el juez encargado de la instrucción del caso Leire le hubiese imputado. La providencia dictada por el magistrado que investiga el caso sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos con empresas públicas y una presunta operación para entorpecer los casos judiciales que afectan al PSOE y al presidente del Gobierno contemplaba también la posibilidad de que se realizase un nuevo volcado. El abogado de Serrano había presentado un texto de alegaciones a este clonado, por haberse realizado sin la presencia ni de su representado ni de un letrado. Y aunque Santiago Pedraz rechazó dicho recurso, sí acepta que se haga una nueva copia del dispositivo.

Serrano deberá acudir de nuevo este miércoles a la Audiencia Nacional a corroborar el nuevo volcado realizado por los agentes de la UCO. Hasta entonces, su teléfono móvil permanece en una sala precintada, conectado a un ordenador desde el que se extrae el contenido del mismo. Un proceso que, según fuentes judiciales, puede durar hasta ocho horas. Una vez que el exjefe de Gabinete de Sánchez, imputado, entre otros motivos, por presuntamente haber enchufado a la exmilitante socialista Leire Díez en Correos mientras él era presidente de la compañía a fin de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de determinados contratos, dé el visto bueno a la nueva copia, el disco duro en el que se encuentre la información pasará a manos de la Benemérita para que pueda acceder a su contenido y elaborar su respectivo informe.

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El motivo por el que el expresidente de Correos rechazó el clonado ya realizado se debe a que, pese a que un auto de Pedraz establecía que debía hacerse en presencia del imputado y su abogado, la UCO alegó que ya había procedido a ello. Su teléfono móvil permanece incautado desde finales de mayo, en concreto desde el día 27 de ese mes, cuando los agentes de la Guardia Civil acudieron a la calle Ferraz, para registrar la sede de los socialistas. No obstante, la Benemérita no procedió a realizar dicha diligencia hasta que el 10 de julio el magistrado de la Audiencia Nacional comunicó su imputación.

Alegaciones desestimadas

Por otro lado, el juez Pedraz, que este martes no estaba en la sala, sino que toda la citación se ha hecho en presencia de una secretaria judicial, rechaza las alegaciones presentadas por Serrano. En ellas, su abogado pedía la nulidad de que se hiciese el clonado de su teléfono móvil al haberse realizado, según refleja el escrito presentado, sin «garantías procesales». Además, pedían que el que ocupara la presidencia de Correos pudiese recuperar su teléfono móvil sin que se llegase a realizar ningún otro volcado.

Sin embargo, después del último informe de la UCO, en el que no consta nada del contenido de los mensajes de Serrano —ya que tras hacer el volcado y al comprobar la Guardia Civil que no se había hecho acorde a lo ordenado por el juez Pedraz, decidieron no acceder al disco duro en el que constaba la copia—, el magistrado instructor considera indispensable para la causa conocer las comunicaciones que el imputado pudo mantener. Y es que no se encuentra investigado en el caso únicamente por las supuestas comisiones que la trama de Leire Díez habría cobrado gracias a la adjudicación de contratos con empresas públicas, sino también por su posible implicación en las conocidas como cloacas del PSOE, que buscaban comprometer algunas de las figuras claves en los procesos judiciales que afectan tanto a los socialistas como al entorno familiar de Pedro Sánchez.

Todavía no hay una fecha para que Juan Manuel Serrano tenga que acudir a la Audiencia Nacional a declarar. Fuentes judiciales creen que esta citación se podría producir una vez que la UCO haya realizado un nuevo informe con respecto a los mensajes y comunicaciones que aparezcan tras el nuevo volcado del teléfono móvil y que este documente llegue a manos del juez, que este lunes asumió el caso al completo después de que el primer magistrado que comenzó a investigar a la exmilitante socialista, Arturo Zamarriego, accediese a unificar el proceso en la sala que dirige Santiago Pedraz.