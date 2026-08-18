El Gobierno italiano no tiene prisa por retirar los controles con España

La Policía Nacional efectuando controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia. Policía Nacional | EFE

No tiene prisa el Gobierno italiano por retirar los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, introducidos el pasado 31 de julio después de la llegada de decenas de miles de inmigrantes irregulares a