El Gobierno italiano no tiene prisa por retirar los controles con España

Darío Menor ROMA / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La Policía Nacional efectuando controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia.
La Policía Nacional efectuando controles aleatorios de documentación en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat a los viajeros procedentes de vuelos con origen en Italia. Policía Nacional | EFE

A pesar de que el 15 de agosto no se produjo una nueva crisis migratoria en Ceuta, el Ejecutivo de Roma esperará a que se «estabilice la situación» antes de levantar las restricciones

18 ago 2026 . Actualizado a las 17:13 h.

No tiene prisa el Gobierno italiano por retirar los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, introducidos el pasado 31 de julio después de la llegada de decenas de miles de inmigrantes irregulares a

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