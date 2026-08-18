El Gobierno italiano no tiene prisa por retirar los controles con España
ROMA / COLPISA
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A pesar de que el 15 de agosto no se produjo una nueva crisis migratoria en Ceuta, el Ejecutivo de Roma esperará a que se «estabilice la situación» antes de levantar las restricciones18 ago 2026 . Actualizado a las 17:13 h.
No tiene prisa el Gobierno italiano por retirar los controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, introducidos el pasado 31 de julio después de la llegada de decenas de miles de inmigrantes irregulares a