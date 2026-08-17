Sánchez preside una nueva reunión telemática para analizar la crisis de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo de una videoconferencia desde Lanzarote. Pool Moncloa | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene este lunes una reunión por videoconferencia con los ministros de los departamentos directamente afectados por la gestión de la crisis en Ceuta para seguir coordinando una respuesta que la oposición y el Ejecutivo de Juan Jesús tildaban ya de «tardía y desconectada». En el encuentro telemático participan los titulares de Asuntos Exteriores, Interior, Defensa y Política Territorial, Migraciones y de Juventud e Infancia.

La reunión llega en un momento de máxima asfixia para la ciudad autónoma. Las autoridades locales llevan más de dos semanas denunciando el colapso absoluto de sus sistemas de acogida, especialmente en lo relativo a los menores no acompañados. Las críticas de la oposición no se han hecho esperar y acusan al presidente de gobernar «a golpe de pantalla» desde «la tumbona» en Lanzarote y con un preocupante retraso de 18 días frente a una emergencia nacional.

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La Moncloa busca acelerar las devoluciones y agilizar el reparto de fondos de contingencia para el enclave africano mientras mantiene una «cooperación diplomática firme» con Marruecos. Unas 5.000 personas migrantes siguen en Ceuta, según aseguró el pasado jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, una cifra que sin embargo, el presidente ceutí elevaba a más de 8.000, entre ellos numerosos niños y adolescentes.

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La ministra de Sanidad, Mónica García, negó este domingo que existiera un «colapso sanitario» en Ceuta, en respuesta a mensajes que describió como «alarmistas» y que ocultan, a su juicio, tintes xenófobos, en la medida en que implica vincular a la comunidad extranjera con enfermedades o con inseguridad.