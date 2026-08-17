El presidente del CIS se proclama comprometido con el proyecto de Sánchez y llama a no rendirse ante «las derechas»

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, se declara «comprometido» con el proyecto del líder del PSOE, Pedro Sánchez, y llama a atender la voz de los ciudadanos que a su juicio piden «no rendirse» ante lo que llama «las derechas nostálgicas», en referencia a PP y Vox, a los que vincula con el «tardofranquismo».

En un artículo publicado en la revista Temas para el Debate de la Fundación Sistema que preside el propio Tezanos, el máximo responsable del instituto demoscópico público sostiene que «las derechas nostálgicas del pasado» no han aceptado que Pedro Sánchez armara un Gobierno de coalición tras las elecciones del 2023 y llevan años «desplegando una hostilidad extrema».

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«Así llevan más de tres años, pisando cada vez un poco más el acelerador, intentando hacer insufrible la vida social y política española. Y, sobre todo, esforzándose en intentar llevar a la cárcel a los que ellos «sospechan» que no van a ser capaces de ganar en las urnas. A los líderes, a sus familias, a sus colaboradores, a sus amigos y a todos los que piensan que puede causar dolor y preocupación a su gran enemigo sistémico, al que tampoco soportan ver junto al papa León XIV», escribe.

No respetan la Constitución

A su juicio, PP y Vox muestran «muy poco respeto y lealtad a la letra y el espíritu de la Constitución de 1978» y buscan «desalojar del poder, como sea, a los que ellos ven como intrusos políticos, aunque ello suponga despreciar lo que piensa y representa la inmensa mayoría del pueblo español».

En su artículo, recogido por Europa Press, el sociólogo socialista sostiene que «el pueblo está harto de tanto odio y tanta persecución personal e institucional, no soporta tanta incertidumbre y confusión, no quiere volver a lo que supuso la dictadura franquista, no tolera que nos vuelvan a meter en el túnel de la historia y está deseoso de decir ¡basta ya! a la posibilidad de una involución tardo-franquista, que quiere una España moderna, europea, tolerante, libre y abierta».

«Por eso, muchos de los que estamos comprometidos con el proyecto que está liderando Pedro Sánchez últimamente escuchamos en la calle, entre nuestros vecinos, entre los compañeros/as de trabajo y en muchas personas de buena fe mensajes bastante claros: 'No os rindáis, no paréis, no deis marcha atrás, no os dejéis llevar por el miedo y el pesimismo, somos muchos los que estamos con vosotros. ¡Otra vez no!, no más españoles de rodillas, ni encarcelados, no más esperanzas truncadas, no más mujeres maltratadas, no más jóvenes sin futuro. ¡Hay que continuar hacia adelante!'».

Tezanos, que en anteriores artículos definió a la oposición como «derecha rabiosa», llama atender este mensaje de resistencia «con una victoria clara y contundente en las urnas para que las poderosas derechas nacionales entiendan claramente el mensaje del pueblo y dejen gobernar a los que ganan las elecciones».

Además, el presidente del CIS aprovecha para elogiar «la excelente gestión económica» del Gobierno, «haciendo de España una referencia internacional aclamada en todo el mundo», y considera que la hostilidad de Donald Trump contra Sánchez es «un motivo de honor para los demócratas españoles y, al mismo tiempo, una mota de indignidad para sus vasallos y fieles seguidores en España».