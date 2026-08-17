Pedraz asume formalmente el caso Leire Díez tras recibir los 14 tomos remitidos por el primer juez del caso

Leire Díez en una imagen de archivo. Mariscal | EFE

Cuatro días después de que el juzgado ordinario de Madrid cediera el caso Leire Díez, primer tribunal encargado de su investigación, admitiendo que la cúpula socialista podría estar tras el «soporte intelectual y financiero» de la trama —cuyo objetivo era entorpecer las causas que afectan al partido y al entorno del presidente del Gobierno—, el magistrado Santiago Pedraz ha sellado formalmente la absorción del procedimiento en la Audiencia Nacional. A través de una providencia fechada el 14 de agosto, el instructor de la Audiencia Nacional ha aceptado la inhibición y ha ordenado integrar de inmediato en el sumario principal los 14 tomos —casi 3.900 folios— y el material informático, notificando la decisión a la Sala de lo Penal para unificar de forma definitiva las pesquisas.

El trasvase material de la causa supone, además, la incorporación de dos piezas separadas documentales que contienen dispositivos de memoria extraíble aportados por el fiscal Ignacio Stampa, quien alertó a a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, de que había recibido dos mensajes por WhatsApp de la exmilitante socialista Leire Díez, y la defensa del investigado Pere Rusiñol, junto con análisis de la Policía Científica. Una vez digitalizado todo el expediente, Pedraz ha ordenado también trasladar la resolución a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal —órgano que tramita el recurso de apelación interpuesto contra el requerimiento original de inhibición— y ha otorgado un plazo de tres días a las partes para interponer un eventual recurso de reforma ante el propio Juzgado Central de Instrucción.

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La absorción del procedimiento por parte de Pedraz ratifica los argumentos expuestos por Zamarriego para ceder la causa, al admitir que su juzgado solo investigaba a tres personas —Díez, Pérez Dolset y Rusiñol— que «podrían no ocupar un lugar principal» en un «importante entramado delictivo». Al considerar los hechos «indisolublemente unidos» a las pesquisas de la Audiencia Nacional, el instructor de los juzgados madrileños concluyó que resultaba imprescindible investigar conjuntamente a las figuras de «mayor nivel de jerarquía» para determinar la exacta concreción de responsabilidades, la titularidad de los fondos utilizados y el alcance real de las maniobras dirigidas a neutralizar el trabajo de la UCO.