La lluvia permite una noche «muy productiva» en la lucha contra el incendio de Huesca

Helicóptero durante las labores de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos, Huesca. Verónica Lacasa | EUROPAPRESS

Los efectivos valoran una noche de trabajo «muy productiva» en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) tras las precipitaciones de las últimas horas. «Se ha podido trabajar bien», explica el dispositivo de Prevención y Extinción de Incendios del Gobierno de Aragón (Infoar), que lucha contra un fuego que ya ha afectado a 17.500 hectáreas en una semana y que ha ocasionado este domingo la muerte de un profesional de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un accidente de tráfico en la zona del barranco de Atarés. Otros tres resultaron heridos —uno de ellos permanece hospitalizado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, pero está fuera de peligro—.

Aunque las lluvias han favorecido las tareas de extinción, algunos accesos han quedado algo embarrados, señalan desde Infoar, a la espera de que se complete la información tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Pie de foto. Firma Pie de foto. Muere un militar de la UME en un accidente mientras combatía el fuego en Huesca UME / Guardia Civil

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Subida de las temperaturas

En cuanto a los medios desplegados, se ha alcanzado una cifra «histórica», según el Ejecutivo autonómico, con más de mil efectivos y 40 medios aéreos, recoge Europa Press.

En la jornada del lunes, se espera que trabajen en la zona, por parte de Infoar, seis brigadas helitransportadas, un helicóptero de coordinación H0, 12 brigadas terrestres, 12 autobombas, tres bulldozer, puesto de mando avanzado ligero con técnicos, director técnico de extinción y personal de apoyo.

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Mitec) desplegará tres Brigadas de Incendios Forestales (BRIF) con seis helicópteros medios, tres aviones anfibio FOCA, un avión de coordinación, un avión bombardero de Plasencia, cuatro helicópteros bombarderos ligeros, cuatro aviones anfibios ligeros, cuatro aviones de carga en tierra y dos helicópteros bombarderos medios.

Tras la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, Francia aportará un helicóptero súper Puma, hasta cien bomberos y 16 autobombas y mantendrán su presencia efectivos de diversas Comunidades Autónomas, como Cataluña —un helicóptero bombardero ligero, una autobomba con cuadrilla y un equipo técnico de análisis—, Comunidad Foral de Navarra —una brigada helitransportada, dos terrestres, una autobomba y una nodriza—, Castilla y León —una brigada helitransportada—, Comunidad Valenciana —una brigada helitransportada y un avión anfibio ligero—, La Rioja —una brigada terrestre y una autobomba—, Región de Murcia —un helicóptero bombardero—, Castilla-La Mancha —dos brigadas helitransportadas, tres terrestres, tres autobombas y equipo técnico— y Comunidad de Madrid —tres autobombas, una nodriga y 40 bomberos—. Se suman este lunes los Bomberos del Principado de Asturias con una autobomba forestal, una nodriga y una brigada terrestre.

Mientras, continúan sobre el terreno los Bomberos del Ayuntamiento de Huesca —una autobomba y una nodriza—, del Ayuntamiento de Zaragoza —una autobomba y una nodriga—, de la Diputación Provincial de Huesca —dos autobombas y una nodriza— y de la Diputación Provincial de Zaragoza —tres autobombas—. Además, el Gobierno autonómico ha contratado otros cinco bulldozer y dos helicópteros bombarderos ligeros.

Tres militares de la UME reciben el alta

Los tres profesionales de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que resultaron heridos este domingo en un accidente de tráfico que le costó la vida a uno de sus compañeros —Javier García Sancho, miembro del Batallón de Intervención en Emergencias IV de Zaragoza— mientras luchaban contra el fuego en Las Peñas de Riglos han recibido este lunes el alta médica.

El accidente se produjo en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se concentraban este domingo las labores de extinción. Uno de los militares falleció en el acto y los otros tres ocupantes del vehículo resultaron heridos —uno de ellos fue atendido in situ, otro fue llevado al Hospital de Jaca y otro requirió traslado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza—.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, trasladó inmediatamente el pésame de «toda la sociedad aragonesa» a la UME y a la familia del militar fallecido.

«Es verdad que después de las buenas noticias de esta tarde y de que la lluvia nos ha ayudado a que las perspectivas sean algo mejores, hemos tenido la peor de las noticias, la que en ninguno de los casos nos hubiera gustado recibir», ha lamentado Azcón, quien ha tenido la oportunidad de trasladarle las condolencias al teniente general de la UME por este «terrible accidente».

El presidente autonómico ha avanzado que se pondrán a disposición de la UME y de la familia para «ayudar en todo lo que sea necesario». Además, las instituciones aragonesas estarán de luto «durante los próximos días».

Incendio de Niebla

La ciudadanía de Niebla (Huelva) despidió ayer entre aplausos a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que comenzaron su repliegue este domingo tras colaborar en el dispositivo para las labores de estabilización del incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo del municipio, que ha calcinado más de 38.000 hectáreas.

En una publicación en las redes sociales del Ayuntamiento de Niebla, consultadas por Europa Press, el Consistorio ha señalado que la UME abandona Niebla «después de días intensos de trabajo, esfuerzo y entrega en la lucha contra el incendio forestal, por lo que «toca despedir a quienes han estado a nuestro lado cuando más falta hacía».

«Han estado ahí, entre humo, llamas y cansancio, poniendo todo su empeño para proteger nuestro entorno y, sobre todo, a nuestros vecinos», han remarcado desde el Ayuntamiento antes de añadir que «desde Niebla solo podemos decir una cosa: Gracias por vuestra profesionalidad, por vuestra valentía y por estar siempre cuando se os necesita».

El Consistorio ha subrayado que los militares de la UME se marchan «pero dejan atrás algo mucho más importante que vuestro trabajo» que es «el cariño, el respeto y el agradecimiento de todo un pueblo». «Niebla nunca olvidará que, cuando el fuego apretó, vosotros estuvisteis aquí. Hasta siempre, UME. Y gracias por tanto», ha concluido el Ayuntamiento ilipense.