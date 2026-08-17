Detenida una mujer por asesinar a puñaladas a su pareja en Sevilla

Guardia Civil | EUROPAPRESS

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 33 años como presunta autora del asesinato con arma blanca de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en el interior de un cortijo de Estepa (Sevilla). Según confirmaron fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, las primeras pesquisas han involucrado a la pareja de la víctima, que está previsto que pase a disposición judicial este miércoles. La investigación quedó a manos de la Policía Judicial de Osuna (Sevilla), que realizará las pruebas forenses y el análisis del arma blanca con la que supuestamente se cometió el crimen.

De acuerdo a los primeros datos, los dos miembros de la pareja, de nacionalidad colombiana, trabajaban como guardas en un cortijo de la localidad. En su declaración ante la Guardia Civil, la presunta homicida aseguró que había respondido a una agresión previa de su pareja.

El Ayuntamiento de Estepa emitió un comunicado oficial lamentando el suceso y convocó un minuto de silencio institucional a las puertas del Ayuntamiento para el próximo jueves a las 18.00 horas en memoria del fallecido.