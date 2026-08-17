Barcelona rinde un emocionado homenaje a las víctimas en el noveno aniversario del 17A

Familiares de las víctimas, durante el homenaje a las víctimas del atentado del 17A en su 9º aniversario. Lorena Sopêna | EUROPAPRESS

Barcelona ha rendido este lunes en la plaza Sant Jaume un emocionado homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 17A, de los que se cumplen nueve años. El acto se ha celebrado por primera vez en la plaza Sant Jaume, que ha sustituido al escenario de la Rambla, frente al mosaico de Joan Miró, donde el terrorista Younes Abouyaaqoub detuvo la furgoneta con la que embistió a cuantas personas encontró a su paso la tarde del 17 de agosto del 2017, ya que el conocido paseo barcelonés está en obras.

Como ha ocurrido en ediciones anteriores, las autoridades se han mantenido en silencio y han cedido el protagonismo en primera fila a las víctimas, en su mayoría heridos y familiares de fallecidos en los atentados yihadistas del 17A en la Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona), y también de otros atentados terroristas.

A diferencia de otras ocasiones, y a causa del nuevo emplazamiento, no se ha llevado a cabo la habitual ofrenda floral en un acto, al que han asistido, entre otros, el presidente del Parlamento de Cataluña, Josep Rull; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y la consejera de Interior, Núria Parlon.

La responsable de conducir el acto, Fatima Saheb, ha apelado a «la tolerancia, la paz y el entendimiento», valores que ha asegurado «ninguna violencia podrá derrotar nunca».

Detrás suyo, decenas de personas, entre ellas las integrantes de la Plataforma 17A Exigim Responsabilitats, han protestado en silencio con pancartas en las que podían leerse mensajes como «Estado español, cómplice», «Estado español, asesino», «Exigimos responsabilidades» y banderas independentistas.