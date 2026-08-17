Albares sigue los pasos de Marlaska y planta también al Senado

La silla vacía del Senado reservada para el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. SERGIO PEREZ | EFE

La imagen se repitió este lunes y el ministro José Manuel Albares dejó su silla vacía en la comisión de Exteriores del Senado donde debía comparecer para abordar la crisis de Ceuta y las recientes tensiones diplomáticas con Italia. El Gobierno ha vuelto a dejar claro que el Congreso será la Cámara dónde sus ministros den explicaciones y el PP prepara una ofensiva legal por los sucesivos plantones al Senado. «No es solo una ausencia física, que representa una ausencia de explicaciones, de responsabilidad y de respeto al Parlamento y a los españoles representados, además del incumplimiento de una obligación constitucional y legal», criticó la presidenta del órgano parlamentario, la popular Pilar Rojo.

En el primer partido de la oposición replican que la actividad de las dos cámaras es independiente, que un ministro no puede desatender la llamada de una institución alegando que va a acudir a la otra y que ninguna de ellas prevalece sobre la otra «a efectos del control del Gobierno». «El Senado del PP renuncia a su función constitucional para seguir organizando numeritos contra el Gobierno», censuró el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

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En un tuit, el dirigente socialista aseguró que la Moncloa mantiene su plan inicial y que los ministros «comparecerán sobre Ceuta en el Congreso entre el 25 y el 28 de agosto» confirmando que tampoco hay marcha atrás en la no comparecencia de la titular de Defensa mañana en la Cámara alta. Aunque Margarita Robles mostró en un principio su predisposición a asistir a la llamada de los populares, finalmente declinó su presencia hasta la vuelta del verano porque necesita «más tiempo» para poder prepararla.

«Estamos ante la crónica de una incomparecencia anunciada», respondieron en el PP, que arremetieron duramente contra el Gobierno por la decisión. «No teníamos dudas de que la ministra iba a ser invitada por Moncloa a rectificar su postura inicial», aseguraron en un comunicado.

La principal vía que valoran es la presentación de un nuevo conflicto de atribuciones que debe resolver el Tribunal Constitucional, aunque exploran también otras «fórmulas jurídicas».