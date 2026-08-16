Secuestro y tortura con tenazas a un joven en un bosque de Fuengirola: seis condenados por la emboscada

Imagen de archivo de un vehíuclo de la Guardia Civil PEPA LOSADA

Le tendieron una emboscada para que tomara un vuelo a Málaga, donde fue secuestrado y conducido en mitad de la noche hasta una zona boscosa de Fuengirola. La víctima era un joven de unos 25 años con el que los captores tenían una cuenta pendiente del extranjero. Fue sometido en medio de la maleza a un salvaje interrogatorio, el cual incluyó puñaladas y tortura con tenazas.

Así ha quedado probado por la Audiencia Provincial de Málaga, que ha condenado a seis hombres por su implicación en la brutal agresión. No fue necesaria la celebración de la vista oral, ya que todos los acusados —que hasta la fecha del juicio permanecían en prisión provisional— reconocieron su culpabilidad tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

En consecuencia, tres de los procesados tendrán que cumplir nueve años y medio de cárcel por los delitos de detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, lesiones y robo con violencia. A los otros tres encausados se les ha impuesto una pena de cuatro años de prisión por detención ilegal y grupo criminal.

Los hechos contenidos en la resolución judicial se remontan a la mañana del 10 de mayo del 2023. Los acusados, movidos por un conflicto previo fuera de España, organizaron la llegada de la víctima a Málaga en un vuelo procedente de Birmingham (Inglaterra). El joven, que no sospechaba la trampa, aterrizó a las 11.00 horas acompañado por uno de los procesados.

En el aeropuerto los esperaba un segundo implicado para trasladarlos a una vivienda de Fuengirola, propiedad de otro compinche. Dentro del inmueble esperaban el resto de los procesados junto a otros dos individuos que no han podido ser identificados. Tras servirse unas copas y simular un ambiente distendido, comenzó la pesadilla. Sin mediar palabra, uno de los acusados golpeó al joven por la espalda mientras otro lo ataba de pies y manos.

Múltiples golpes

El agredido empezó a recibir una lluvia de golpes, hasta el punto de que los agresores tuvieron que afanarse en limpiar la sangre que había manchado la vivienda, siempre según la sentencia. Tras esta primera fase del plan, dos de los implicados abandonaron el piso, pero el cautiverio no había hecho más que empezar.

Al ver que la víctima no respondía a las preguntas a las que era sometida, sobre las 22.00 horas optaron por encapucharla y amordazarla con cinta americana para, a continuación, introducirla en el maletero de un vehículo y trasladarla hasta una zona boscosa en las inmediaciones de la calle Los Lirios, en Fuengirola. Antes, le arrebataron su ropa, sus enseres personales, la documentación y un reloj Apple Watch valorado en 1.420 euros.

Ya entre la maleza, la violencia se recrudeció. Los captores volvieron a ensañarse con él propinándole acometidas con cuchillos y apretándole los dedos con unas tenazas para «obtener respuestas a una serie de preguntas que querían resolver», un interrogatorio al que el joven tampoco cedió. Tras la tortura, lo abandonaron a su suerte entre la vegetación, donde fue localizado tiempo después por un viandante que dio la voz de alarma a la Policía Local.

A consecuencia de la paliza, según recoge el documento judicial, la víctima presentaba múltiples heridas inciso-contusas en manos y pies, hematomas en ambos ojos y un corte profundo en la zona parietal. Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia en el segundo dedo de la mano derecha e ingresada tanto en España como en Países Bajos. Necesitó 278 días para su sanación —35 de ellos hospitalizado— y le han quedado secuelas valoradas por los peritos forenses en 19 puntos.

Penas y expulsión

El juicio no llegó a disputarse al alcanzar las partes un acuerdo de conformidad, reconociendo los acusados íntegramente los hechos descritos tras la reformulación del escrito del Ministerio Público. La sentencia condena a tres de los implicados a nueve años y medio de cárcel como autores de delitos de detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, lesiones y robo con violencia. Estos tres condenados deberán indemnizar de forma solidaria a la víctima con 14.720 euros por los daños causados.

Por su parte, a los otros tres procesados se les imponen dos años de prisión por detención ilegal y otros dos por grupo criminal. Además, a los seis se les prohíbe aproximarse a menos de 500 metros o comunicarse con la víctima durante un periodo de cinco años.

Respecto al cumplimiento de las penas, el tribunal ha concedido a dos de los condenados a cuatro años la suspensión de la ejecución de la pena de prisión por un plazo de cinco años, a condición de que no vuelvan a delinquir y abonen una multa de 2.400 euros.

Para los otros cuatro condenados, la resolución acuerda su expulsión inmediata del territorio nacional en cuanto cumplan la mitad de la condena impuesta, con la prohibición de regresar a España durante un periodo de seis años. Uno de ellos ya ha alcanzado dicho ecuador en prisión preventiva, por lo que su expulsión se ejecutará de forma inminente.