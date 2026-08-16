La noche más dolorosa de Manzanedo de Valdueza tras la riada que se ha llevado la vida de dos personas

Imagen de la riada en Ponferrada de este sábado afectando a varios vehículos. Mar Iglesias | EFE

Ya era de noche en Manzanedo de Valdueza y el pueblo estaba lejos de la calma habitual. Había un constante trajín de coches entrando y saliendo, mientras a la entrada, justo después de tomar el desvío hacia la localidad, los vehículos se acumulaban en los márgenes de la carretera y dificultaban por momentos la circulación en ambos sentidos. Dentro de este pueblo de Ponferrada, la cobertura telefónica era prácticamente inexistente.

Todo ello, apenas dos horas después de que una tromba de agua diera paso a un desprendimiento en el monte y el agua y el barro se encauzaran por la calle de la Iglesia hasta alcanzar una bodega y provocar el fallecimiento de dos mujeres de unos 60 y 80 años, además de dos bebés que tuvieron que ser atendidos por contusiones.

Ya sin la luz del sol en un ambiente marcado por el barro, las luces de los vehículos y el movimiento constante de personas y servicios de emergencia daban cuenta de una localidad completamente volcada en lo ocurrido.

El despliegue de los servicios de emergencia ocupaba buena parte de la localidad. Policía Nacional, Policía Municipal y bomberos trabajaban sobre el terreno, mientras también llegaba la brigada de obras para comenzar a limpiar y retirar los restos provocados por el temporal. Frente a una de las zonas afectadas, junto a una casa rural, más de una veintena de vecinos permanecían reunidos. Algunos llevaban botas de goma; otros estaban visiblemente emocionados o nerviosos y trataban de encontrar respuestas entre los agentes.

La Policía, desde allí, atendía las dudas de los vecinos que seguían allí, algunos nerviosos y la mayoría agrupados y pendientes de lo sucedido. Era una espera tensa, marcada por las preguntas y por el movimiento de los equipos de emergencia alrededor de ellos. Nadie parecía tener demasiadas ganas de marcharse todavía. A esas horas, todo apuntaba a que iba a ser una noche larga para los vecinos de Manzanedo.

Mientras tanto, los vehículos continuaban entrando y saliendo del pueblo y los trabajos de limpieza seguían avanzando. Los vecinos permanecían concentrados junto a la zona afectada, algunos todavía con las botas de goma puestas y otros siguiendo con atención cada movimiento de los agentes y de los equipos de emergencia. La noche seguía avanzando y en Manzanedo todavía quedaban muchas preguntas por responder.

La única respuesta segura fue la de los vidas humanas perdidas y las de los vecinos desesperados después de ver cómo, tras luchar el año pasado cara a cara contra el fuego, esta vez ha sido el agua quien ha vuelto a convertir una noche de verano en un capítulo trágico.