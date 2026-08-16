Muere un militar de la UME en un accidente de tráfico durante la extinción del incendio de Huesca

Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en una imagen de archivo. PACO PAREDES | EFE

Un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo en un accidente ocurrido durante las labores de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). El camión en el que viajaba junto a otros tres ocupantes ha caído por un barranco cerca de Atarés, en el entorno de Jaca, y los otros tres militares resultaron heridos, aunque por el momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.

El militar fallecido pertenecía al contingente de la UME desplegado desde Zaragoza para participar en las labores de extinción del incendio. El accidente se ha producido mientras la unidad se encontraba integrada en el amplio dispositivo desplegado para hacer frente al fuego, que este domingo alcanza alrededor de 1.000 efectivos y más de 40 medios aéreos.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) ha comenzado esta tarde con un minuto de silencio por el fallecimiento del militar. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha hablado con el Teniente General de la Unidad Militar de Emergencias para trasladarle sus condolencias por el accidente de tráfico y también ha trasladado su pésame a través de las redes sociales.

La UME mantenía este domingo cuatro secciones trabajando de forma simultánea, con 120 efectivos en primera línea, además de doce autobombas, dos nodrizas y dos bulldozer. A estos medios se habían sumado un helicóptero bombardero Cougar y tres bulldozer del Ejército de Tierra.

El Gobierno de Aragón activó este sábado el Mecanismo Nacional de Incendios Forestales, que ha permitido la llegada este domingo de un centenar de bomberos franceses, con un helicóptero Súper Puma y otras unidades de apoyo, y de diversos efectivos procedentes de Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, que se suman a catalanes, navarros, valencianos, castellano y leoneses y riojanos, que ya llevan días sobre el terreno.