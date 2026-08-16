Granada recobra la normalidad tras el terremoto e inspeccionará 800 edificios

Consecuencias del terremoto de magnitud 5 que ha ocurrido en Granada este domingo. Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

La provincia de Granada registró durante la madrugada de este domingo más de una decena de réplicas tras el terremoto de magnitud 5 con epicentro en Armilla que se sintió también durante la noche, sin constar daños personales. Según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en su página web, estos temblores secundarios se produjeron con mayor intensidad entre las localidades de Oguíjares, Gójar, Alhendín y Armilla, donde las magnitudes oscilan entre los 2,1 y 2,8.

Debido a este episodio sísmico, el Ayuntamiento de Granada explicó este domingo en un comunicado que recibió más de 800 solicitudes de inspección de edificios por los terremotos de las últimas horas, por los que mantiene un trabajo coordinado de Bomberos, Policía Local, Protección Civil, servicios municipales y arquitectos técnicos que se encargan de evaluar los inmuebles afectados y dar respuesta a las demandas de los vecinos.

Según las primeras valoraciones, la gran mayoría de los edificios inspeccionados tiene una estructura portante que respondió adecuadamente al movimiento sísmico y los daños detectados corresponden principalmente a elementos no estructurales.

Durante el período comprendido entre las 08.30 y las 18.00 horas del 15 de agosto, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) gestionó aproximadamente 400 requerimientos y realizó 122 intervenciones relacionadas con la inspección y el saneamiento de elementos constructivos inestables.