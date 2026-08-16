Defensa confirma que cazas F18 españoles han derribado un dron en el espacio aéreo rumano

Imagen de archivo de cazas F18. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

Cazas F18 españoles que forman parte del operativo de seguridad de la OTAN han derribado un dron que violó este domingo el espacio aéreo de Rumanía, según ha confirmado el Ministerio de Defensa a través de su cuenta de la red social X. El dron fue detectado cuando entraba desde Moldavia en el espacio aéreo rumano, a unos 24 kilómetros al norte de la ciudad de Galati, situada al suroeste del país.

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La intercepción y posterior destrucción del dispositivo se produjo sobre una zona despoblada, entre las localidades de Baleni y Cudalbi, en el condado de Galati, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rumanía.

El ministro de Defensa de Rumanía, Radu Miruta, ha informado este domingo de que dos cazas españoles desplegados en la misión de la OTAN han interceptado un dron no identificado tras vulnerar el espacio aéreo rumano durante una patrulla de vigilancia.

«A las 04.44, se detectó el objetivo ingresando al espacio aéreo nacional rumano, a 24 kilómetros al norte de Galati. En ese momento, dos aviones de combate españoles F-18, que ya habían sido puestos en alerta como medida de precaución, recibieron autorización para intervenir», ha confirmado el dirigente rumano en una publicación en sus redes sociales.

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Según Miruta, el dron --cuya procedencia no ha precisado-- fue interceptado y destruido entre las localidades Baleni y Cudalbi, en el sureste del país, cerca de la frontera con Moldavia.

«¡Felicidades a los pilotos españoles y al personal militar rumano en el centro de mando por una misión exitosa! Rumanía está defendiendo su espacio aéreo, y nuestros aliados están a nuestro lado. Vigilancia, respuesta rápida y solidaridad aliada: estas son las garantías concretas de nuestra seguridad», ha celebrado el jefe de Defensa.

Rumanía, que se encuentra «en primera línea de defensa de la Unión Europea» según el ministro, comparte una frontera terrestre de unos 614 kilómetros aproximadamente con Ucrania, y ha visto de cerca como drones rusos han violado en varios ocasiones su espacio aéreo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero del 2022.

El departamento que dirige Margarita Robles ha confirmado la noticia con un mensaje en X, en el que señala que «una vez más, el @EjercitoAire demuestra su profesionalidad sobresaliente en la defensa del espacio aéreo europeo».

«Los pilotos del Ala 12, que velan por la seguridad del flanco este, han derribado un dron en Rumanía, demostrando el compromiso y la capacitación de nuestras FAS», ha añadido.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha conversado con su homóloga rumana, Toiu Oana, quien ha agradecido a España la intervención de los cazas españoles de la OTAN para derribar un dron que violaba el espacio aéreo de Rumanía.

«He hablado con Toiu Oana, ministra de Exteriores de Rumanía. Ha agradecido la intervención de los pilotos españoles de la Policía Aérea OTAN que han derribado un dron en el espacio aéreo rumano», ha señalado el jefe de la diplomacia española en un mensaje en X, donde también ha defendido «el trabajo y la solidaridad de España» que «son clave para la seguridad euroatlántica».

Por su parte, la OTAN ha confirmado que se ha «movilizado un caza F-18 español y que este ha derribado un dron sobre el espacio aéreo rumano», en palabras de su portavoz, Allison Hart, a Europa Press.

«La aeronave operaba bajo el mando de la OTAN. Se está llevando a cabo una investigación y la OTAN permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas», ha agregado, al tiempo que ha asegurado que la Alianza Atlántica está lista para «responder a cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana, con el fin de salvaguardar nuestro territorio y proteger a nuestra población».