Abucheos a la ministra de Sanidad en su primera visita a Ceuta tras la avalancha

Atlas

Quince días después de la entrada en Ceuta de 80.000 migrantes, la ministra de Sanidad, Mónica García, viajó este domingo a la ciudad autónoma para comprobar de primera mano la situación del sistema de salud de la ciudad y fue recibida con abucheos. Frente a las críticas de los médicos y de los vecinos y ante las peticiones de dimisión del PP, García se afanó en negar que exista un «colapso sanitario» en Ceuta y rechazó que la llegada de miles de personas desde el otro lado de la frontera haya provocado un aumento de las enfermedades en la ciudad.

«Lo siento, pero vincular migración con enfermedades es racista y xenófobo», afirmó, antes de admitir, eso sí, que los servicios asistenciales no tienen aún la situación bajo control absoluto y necesitan realizar pruebas a muchos de los que han entrado en Ceuta para comprobar su estado de salud, porque no han podido hacerlo hasta ahora, ante la sospecha de que aparezcan casos de tuberculosis o de otras infecciones.

Ceuta y Melilla son los dos únicos lugares de España que no tienen transferidas las competencias sanitarias, cuya gestión, por lo tanto, corresponde directamente al Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Como máxima responsable de la sanidad de la ciudad autónoma, la ministra trató de calmar «la legítima ansiedad y el legítimo miedo» de la población ceutí y de los profesionales sanitarios, que han calificado la realidad sanitaria de la ciudad autónoma como «auténtica catástrofe asistencial».

En su intervención tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, García contó, por ejemplo, que la situación en el hospital de la ciudad no es ni mucho menos extrema, ya que tiene 101 personas ingresadas (28 de ellas, migrantes) frente a una capacidad de 175 camas, que en estos días ha sido ampliada a más de 200. «La mitad del hospital está ocupado, eso no es un colapso», insistió, y como mucho, afirmó que hay «tensión» en la asistencia sanitaria, pero nada más allá. También explicó que desde el inicio de la crisis, los servicios públicos han atendido a 5.800 migrantes, pero que el número diario ha caído un 90 %, desde los 1.149 que recibieron ayuda el primer día a los 193 que lo hicieron el sábado.

Además, señaló que el Ministerio ha contratado 60 nuevos profesionales para atender la emergencia sanitaria y ha creado en la ciudad dos canales de asistencia diferenciados, uno para atender a los habitantes autóctonos y otro para los migrantes, de manera que no coincidan y así se eviten posibilidades de contagio, uno de los grandes temores de la población local.

«Hay un riesgo epidemiológico bajo para los ceutíes y moderado para los migrantes. Hay riesgo, sí, pero sobre todo, lo que hay es una crisis humanitaria. Los migrantes, como los autóctonos, tienen enfermedades, pero no se puede vincular migración con enfermedad», enfatizó la ministra, que fijó como prioridad que el gobierno de la ciudad autónoma ceda instalaciones al Ministerio de Sanidad para poder albergar a los migrantes y que allí reciban atención.

Riesgo de brote epidémico

En los últimos días, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, el doctor Enrique Roviralta, alzó la voz para recordar no solo que se ha multiplicado el número de personas que deben recibir asistencias, sino para constatar que se desconoce si tienen enfermedades o si han sido vacunadas. Roviralta advirtió sobre el peligro añadido que representaría un brote epidémico de enfermedades contagiosas como el sarampión, la tuberculosis, la disentería o el cólera en una sanidad con una presión muy alta.

Existe «tensión», que no «colapso», se esforzó en dejar claro la ministra, en áreas como urgencias, medicina interna, atención primaria o pediatría. Y en referencia al sobresfuerzo de estas dos semanas que han denunciado los profesionales, Mónica agradeció que hayan dado «el 120 % de su capacidad para responder al repunte de las necesidades». Sin embargo, como muestra de que la situación, desde su punto de vista, está contenida, es que «no ha sido necesario suspender las vacaciones del personal, como sí ha ocurrido en otros gremios, como el de las fuerzas de seguridad, ni ningún trabajador ha tenido que salirse de su área de especialidad».

«Hemos podido responder a una situación excepcional, con un incremento muy importante de la demanda asistencial, sin alterar la atención sanitaria ordinaria de los ceutíes, sin saturar el hospital y utilizando de forma ordenada todos los recursos disponibles», resumió García, que subrayó que «la planificación, la anticipación y el trabajo de todos los profesionales han permitido que el sistema sanitario de Ceuta respondiera con solvencia en un momento especialmente exigente».

Feijoo pide más sensibilidad

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, reclamó este domingo al Gobierno que tenga más sensibilidad con Ceuta después de la crisis migratoria de finales de julio, a la vez que reprochó la actitud del Ejecutivo en su respuesta con la ciudad autónoma. «Nadie es capaz de entender la indolencia ante este caos», expresó en una publicación en X, y añadió que los ceutíes tienen «derecho a vivir tranquilos y las mujeres tienen derecho a salir a la calle sin miedo».