El viento da una tregua y Andalucía y Aragón empiezan a controlar sus fuegos

Operarios de Infoar, este sábado en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos, en la provincia de Huesca. INFOAR | EUROPAPRESS

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, comunicó este sábado que el incendio forestal de Niebla (Huelva) —declarado el 6 de agosto en el paraje de Raboconejo y que calcinó más de 38.000 hectáreas— no ha evolucionado en ninguno de sus frentes. En este contexto, destacó la autorización para que 114 vecinos desalojados de cuatro diseminados de Zalamea la Real (El Pozuelo, Membrillo Alto, La Delgada y Monte Romero) regresaran a sus domicilios durante la noche. Estas personas se suman a las 60 que ya habían vuelto a sus hogares en la jornada anterior.

«Nuestro objetivo era estrangular el incendio para que llegara un momento en el cual no siguiera avanzando», explicó el consejero, quien añadió que los trabajos se concentran en consolidar el perímetro y asegurar todas las líneas de control.

Sanz también apuntó que, en la actualidad, se encuentran 52 personas alojadas en albergues, 22 ubicadas en el Teatro Ruíz Tatay de Zalamea La Real y 30 desalojados en el Centro de Participación Activa del Castillo de Las Guardas (Sevilla), lo que suma un total de 104 personas que aún permanecen fuera de sus hogares.

Más problemas en Huesca

El incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca) continuó activo durante todo el día de este sábado y afectó ya a más de 15.000 hectáreas. No obstante, el operativo logró contener el avance del fuego hacia los núcleos urbanos y salvaguardar tanto las poblaciones, especialmente Centenero y Santa Cruz de la Serós, donde se han vivido «momentos muy complicados» en una noche «muy, muy compleja», como en los monasterios de San Juan de la Peña.

La madrugada del sábado fue especialmente activa en el frente del incendio, aunque se pudieron salvaguardar todos los cascos urbanos. El fuego llegó hasta las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, pero la línea de control establecida por el dispositivo permitió frenar su avance antes de alcanzar las viviendas.

El dispositivo se mantuvo durante todo el día en su máximo nivel de despliegue, con más de 600 efectivos trabajando de forma simultánea y entre 30 y 35 medios aéreos.

«Tenemos dos días bastante buenos para seguir trabajando; a partir del lunes y el martes las temperaturas vuelven a subir, por lo tanto tenemos una ventana de oportunidad», apuntó ayer el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, quien afirmó también que las peticiones al Gobierno irán destinadas a relevar y dar descanso a quienes llevan varias jornadas seguidas luchando contra el fuego, y no a aumentar el tamaño del dispositivo.

Felipe VI muestra su apoyo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó que recibió la llamada del rey Felipe VI para interesarse por la situación de Granada tras el terremoto de magnitud 5 originado en la localidad de Alhendín y por la evolución del incendio Niebla.