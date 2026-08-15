Marruecos frustra a kilómetros de Ceuta la llegada de «centenares» de inmigrantes con la ciudad en calma tensa

Personal de seguridad de Marruecos en la frontera con España en Ceuta Pedro Nunes | REUTERS

La amenaza de otra avalancha humana a Ceuta este sábado ha sido conjurada, al menos hasta el momento, por el imponente blindaje de su frontera de las fuerzas marroquíes, que a primera hora de la mañana han frustrado a varios kilómetros del enclave español la llegada de «centenares» de subsaharianos. Así las cosas, los ceutíes viven una jornada de calma tensa, sometidos a un fortísimo despliegue policial, pero sin rastro del supuesto nuevo asalto convocado en redes sociales y que durante dos semanas ha mantenido con el corazón en un puño a una ciudad ya angustiada por las miles de personas que aún vagan en situación irregular por sus calles. Una sombra aún de la «relativa normalidad» de la que se jactó hace días el ministro Fernando Grande-Marlaska. Miles de personas continúan durmiendo al raso en vías públicas, plazas, playas y descampados, mientras los servicios asistenciales tratan de contener las heridas abiertas el 30 de julio.

Al fondo, visible desde la playa, el espigón de El Tarajal, ofrece este sábado una imagen tan llamativa como desierta: decenas de antidisturbios marroquíes repartidos en varios anillos de seguridad, vehículos y barreras cerrando los accesos y ni un solo migrante aproximándose a una zona convertida, ahora sí, en territorio vedado.

La partida no se juega este sábado en la valla española ni en la orilla ceutí. Se resuelve muchos kilómetros antes, en las estaciones, carreteras, montes, playas y caminos secundarios de Marruecos. Rabat impidió que los grupos llegaran siquiera a concentrarse en Castillejos y volvió inocuo el llamamiento difundido en las redes. Fuentes diplomáticas españolas han asegurado a este periódico que solo en las últimas horas las fuerzas marroquíes han interceptado en las zonas boscosas cercanas a Fnideq (la antigua Castillejos), al suroeste del enclave español, a «centenares» de subsaharianos divididos en varios grupos.

El contraste con el 30-J resulta inevitable. Entonces, decenas de miles de personas —más de 80.000, según las últimas estimaciones— alcanzaron el espigón sin que los controles del reino alauí contuvieran el alud. Esta vez fueron interceptadas antes de subir a un tren, montar en un autobús o adentrarse en los senderos que conducen hacia Ceuta. Marruecos demostró de nuevo que, cuando quiere, puede cerrar el camino hacia la frontera.

Tras días de cal, Rabat decidió este sábado dar la de arena. El régimen de Mohamed VI levantó el pie del acelerador tras dos semanas de presión a cuenta de la mayor avalancha humana vivida en la ciudad y tras alimentar la crisis bilateral con una guerra diplomática de 'baja intensidad', con nuevas reclamaciones de soberanía sobre Ceuta y Melilla, amenazas de suspender el convenio de extradición o acusaciones de malos tratos a los inmigrantes asaltantes por parte de las fuerzas de seguridad españolas.

La respuesta de Madrid fue el apaciguamiento, hasta el punto de que Marlaska llegó a hablar esta semana de una «colaboración extraordinaria, excepcional» y unas relaciones con Rabat «basadas en la lealtad».

Y esos elogios —en algunos casos desmedidos— tuvieron su respuesta este sábado por parte de Marruecos. Y es que el cerrojo marroquí comenzó lejos de Castillejos, la ciudad fronteriza con Ceuta, según señalaron a este periódico diversos responsables de la seguridad del Estado. La vigilancia —según estas fuentes— fue «extrema» en las estaciones de autobuses de Rabat, en Rabat-Agdal y Fez, y los controles se extendieron desde el jueves por la tarde en Kenitra, Uezán, Chauen, Larache y Alcazarquivir. No hubo prohibición de viajar a Tánger, principal trayecto interno para alcanzar la frontera, pero Rabat intensificó al máximo los filtros de pasajeros.

Sí que se impidió a grupos sospechosos embarcar hacia el norte en Casablanca, Fez y Kenitra. Seguridad Nacional, Gendarmería Real y Fuerzas Auxiliares extendieron el dispositivo por Tetuán, Rincón, Belyounech, Fahs-Anjra y Fnideq. En los 80 kilómetros entre Tánger y Castillejos se multiplicaron las inspecciones. A solo ocho kilómetros de Ceuta, antidisturbios registraban coches el viernes, según relataban los medios locales.

Hubo igualmente controles en el acceso a Tetuán, cuatro dentro de la ciudad, dos en M'Diq y tres en Fnideq: entrada, salida y dirección a Belyounech. Los cinturones de seguridad fueron sucesivos. En Martil, los interceptados eran conducidos en autobús a dependencias policiales de Tetuán. Solo llegaban a Bab Sebta, la puerta de Ceuta, viajeros con pasaporte, visado Schengen, residencia o billete. Agentes uniformados y de paisano inspeccionaban el transporte público y los coches este mismo sábado, aseguraron fuentes policiales a este periódico. Las batidas en montes, bosques y caminos secundarios que desde el jueves cerraban las rutas para eludir la carretera a la ciudad autónoma también continuaron este sábado por la mañana.

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En el último anillo participaron Fuerzas Armadas Reales, Seguridad Nacional, Gendarmería, Fuerzas Auxiliares, autoridades locales y Protección Civil. Decenas de vehículos llegaron el viernes; agentes ocuparon colinas y drones vigilaron continuamente desde el aire este sábado. Patrullas con más de cinco efectivos recorrían los barrios próximos al paso. Se activaron antidisturbios y vehículos cañones de agua, material lacrimógeno y aturdidor, furgones, ambulancias, bomberos y helicópteros. Diversos medios marroquíes cifraron en más de 3.000 los efectivos desplegados en los alrededores de la frontera, pero Rabat no facilitó un balance oficial.

El frente marítimo fue sellado con igual intensidad. La playa de Fnideq más próxima a Ceuta quedó parcialmente cerrada y la costa frente a la ciudad española, acordonada. Marruecos reforzó la verja, instaló decenas de metros de malla y clavó pilares de acero entre cinco y diez metros mar adentro para enlazarlos con alambre. Se duplicó el alambre de espino, se instalaron concertinas y las barreras penetraron en el agua. Dos grandes embarcaciones de la Marina Real y patrulleras rápidas cerraron la salida por mar. El Tarajal amaneció con decenas de antidisturbios al otro lado de la frontera, claramente visibles desde territorio español, y sin un solo inmigrante a la vista.

Marruecos, incluso, previó este sábado el alejamiento inmediato de cualquier sospechoso. En una gasolinera y en la Zona de Actividades Económicas de Fnideq aguardaban decenas de autobuses vacíos para llevar al interior a los interceptados. El periódico oficialista Le360 cifró en unos 540 los posibles candidatos alejados durante tres días.

3.600 del lado español

España tampoco dejó el 15-A al azar y su presencia en la frontera fue bien visible con las primera luces, particularmente con legionarios y agentes de la Benemérita en el espigón. En el conjunto de Ceuta hubo este sábado 880 policías nacionales y 714 guardias civiles, casi 500 agentes más que antes, con unos 2.000 militares en tareas de apoyo. Esa capacidad rondó los 3.600 efectivos, aunque no todos estuvieron en la frontera. Interior ordenó además el despliegue de otros 45 agentes de la UPR y 20 especialistas de Extranjería. Hubo UIP, unidades de Información, reservas de la Guardia Civil, ocho buzos del GEAS, drones y un helicóptero. En el mar operaron el Duque de Ahumada, las embarcaciones del Servicio Marítimo y los buques de la Armada Rayo, Santa María y Navarra.

Pero nadie actuó este sábado a este lado de la frontera. Y es que nadie osó siquiera a aproximarse a la barrera flotante de 500 metros que, al final del espigón, sobresale entre 30 y 70 centímetros y se sumerge un metro. La barrera colocada por Interior para señalar la frontera y cumplir con el mandato del Supremo para poder hacer devoluciones en caliente vivió una jornada de total calma envuelta entre la bruma y solo interrumpida por los trabajos de mantenimiento de unos operarios.

La ausencia de otra avalancha fue vital para una ciudad que no ha absorbido la anterior. Interior calcula que quedan unas 5.000 personas; el Gobierno de la ciudad eleva la estimación a unas 9.000. Hay 1.898 menores filiados. El CETI atiende a más de 700 residentes y más de un centenar aguarda fuera. En la playa de El Trampolín la situación es límite: las 14 o 15 chozas del domingo son ya entre 70 y 80 refugios de cañas, plásticos y cartones, sin higiene adecuada. El hospital ha realizado 1.149 asistencias en las jornadas críticas; ahora registra entre 300 y 400 diarias. Ceuta prepara de manera apresurada un centro de atención y construye 118 nichos, 38 ya terminados, ante la necesidad de enterrar cuerpos no reclamados. En sus aguas se han recuperado 82 cadáveres, aunque diversas fuentes apuntan a que los fallecidos en la avalancha de finales de julio llegaron a 150, contando los muertos al otro lado de la frontera.

Ceuta respiró este sábado, pero no ha cicatrizado. La calma tensa no borra los campamentos, los menores sin solución ni los muertos. Tampoco la sensación de que la seguridad de la ciudad depende de la voluntad de Rabat de abrir o cerrar —como este sábado— a su antojo el grifo de las avalanchas humanas contra la ciudad. El imponente despliegue en territorio marroquí confirmó la evidencia: cuando Rabat cierra estaciones, carreteras, senderos y playas, una convocatoria viral puede morir lejos del Tarajal.