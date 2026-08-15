Un diputado del PSOE ceutí pide la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad

Grupos de inmigrantes llegados desde Marruecos y que no han querido regresar permanecían el 2 de agosto en Ceuta. JESÚS TORRES / EUROPAPRESS

El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la institución, Melchor León, pidió este sábado la dimisión del delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez Triano, quien ejerce también como secretario general de los socialistas ceutíes y candidato del partido a las próximas elecciones autonómicas.

León hizo pública su postura en sus redes sociales, donde mostró abiertamente su discrepancia con la gestión del PSOE durante la crisis migratoria y cuestionó la actuación de Pérez Triano al frente de la Delegación del Gobierno. «Ahora toca hablar claro. Ahora toca Ceuta», escribió el diputado, quien aseguró no estar dispuesto a guardar silencio pese a las posibles consecuencias internas: «Si por decir la verdad me abren expediente o me expulsan, me da igual; no puedo callarme mientras la ciudad se cae a pedazos».

El dirigente socialista vinculó la llegada masiva de personas con la inseguridad y el deterioro de la vida cotidiana. «Esto no es política, esto es dignidad», defendió León, al tiempo que reivindicó el derecho de los ceutíes a «vivir en paz» y reclamó que los menores vuelvan a salir a la calle «sin miedo», tras aludir al incremento de robos, agresiones y violaciones.

Contra el delegado

Las principales críticas del diputado se dirigieron contra el delegado del Gobierno, a quien acusó de «mirar para otro lado» en una situación que calificó de excepcional: «Mientras esta ciudad se desangra, con 28 millones de euros en pérdidas, fiestas suspendidas, comercios cerrando y vecinos que ya no reconocen sus calles, él ha antepuesto sus intereses personales y su carrera política al bienestar de Ceuta».

León cuestionó la permanencia de Pérez Triano en el cargo y exigió que sus aspiraciones electorales no se antepongan a las necesidades del municipio. «Un cargo que no da la cara ante su gente en el peor momento de las últimas décadas no puede seguir representando a los ceutíes. Pido, alto y claro, su dimisión», sostuvo.

El diputado acusó asimismo al Gobierno de «mentir» e insistió en que no silenciará su postura por temor a represalias orgánicas: «Primero está mi ciudad. Primero está Ceuta».