Ceuta amanece en calma mientras el Gobierno se encomienda a Marruecos para evitar otro asalto

Personal de seguridad de Marruecos en la frontera con España en Ceuta Pedro Nunes | REUTERS

Ceuta amanece este sábado, por el momento, con su frontera cerrada y en calma, según han informado a este periódico mandos de la seguridad del Estado. Desde la ciudad autónoma es perfectamente visible el vastísimo despliegue de las fuerzas marroquíes en el espigón del Tarajal, punto de entrada principal de la avalancha del pasado julio. Pero aún así, la ciudad contiene esta mañana la respiración ante uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La obsesión es impedir que se repita el «infierno» del 30 de julio. España tiene hoy disponibles alrededor de 3.600 efectivos entre policías, guardias civiles y militares, incluidos los refuerzos enviados desde la Península, en un operativo con pocos precedentes.

Pero la suerte de la ciudad, según admiten sin ambages esta mañana responsables de la seguridad nacional, se juega al otro lado de la frontera. Si Marruecos —tal y como todo indica hoy— está dispuesta a frenar a los grupos antes de que alcancen Castillejos y las playas, el temido 15-A quedará en nada. Si los deja avanzar, Ceuta quedará expuesta. Y es que una nueva embestida podría tener consecuencias devastadoras para una ciudad que lleva dos semanas al límite, con miles de magrebíes deambulando por sus calles en situación irregular y los servicios públicos desbordados.

Para este 15-A, Interior ha desplegado 880 policías nacionales —270 más que antes de la crisis— y 714 guardias civiles, casi 200 adicionales. Son cerca de 1.600 agentes apoyados por unidades antidisturbios, buzos, drones, helicópteros, embarcaciones y el buque Duque de Ahumada. Entre los refuerzos figuran 45 efectivos de Prevención y Reacción y 20 especialistas de Extranjería. Defensa ha restringido permisos y mantiene activada parte de la guarnición de aproximadamente 2.000 militares. La Legión, Regulares y las unidades de logística y sanidad permanecen preparadas.

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Ceuta afronta el 15-A con miles de migrantes todavía en sus calles y el sistema de acogida desbordado

La cifra impresiona en tierra, pero pierde fuerza en el mar y, sobre todo, en los espigones. Ese escenario hace todavía más indispensable la ayuda del país vecino. Los saltos a las vallas pueden movilizar a miles de subsaharianos, aunque habitualmente solo decenas o algunos centenares consiguen superarlas. Allí hay cámaras, concertinas y puntos concretos donde concentrar a los agentes. En los espigones desaparecen esas ventajas. Decenas de miles de personas pueden dispersarse por las playas, entrar a nado y obligar a los agentes a convertirse también en rescatadores. Ningún despliegue español puede cubrir toda la costa frente a una salida tolerada desde Marruecos.

Rabat, según explican fuentes de los servicios de inteligencia españoles, no parece dispuesto esta vez a llevar el escenario al extremo. Seguridad Nacional, la Gendarmería Real y las Fuerzas Auxiliares vienen levantando controles desde la tarde del jueves en Tetuán, Rincón y Castillejos. Registran autobuses y taxis, peinan bosques y cortan los caminos que conducen hacia la frontera. En El Tarajal han aparecido alambradas, postes y nuevas concertinas dentro del agua.

Marruecos guarda silencio sobre el número de efectivos desplegados. Las imágenes de los controles, el aumento de la vigilancia y las detenciones de algunos promotores de la movilización han aliviado la tensión en Interior. «Se han puesto las pilas», resumen fuentes de la Seguridad del Estado española.

Pasividad deliberada

Ese ligero alivio convive, sin embargo, con una desconfianza profunda. Diversas fuentes consultadas por este periódico sostienen que el 30 de julio existió connivencia marroquí o, cuando menos, una pasividad deliberada. Miles de personas alcanzaron las playas sin encontrar controles efectivos. Marruecos conoce los movimientos en el norte del país, controla las carreteras y dispone de una extensa red de seguridad. Una concentración de semejante tamaño difícilmente pudo pasar inadvertida, insisten los responsables españoles.

En los últimos días, Fernando Grande-Marlaska ha reconocido que hasta 72.000 personas entraron en Ceuta a finales de julio, aunque la mayoría de las fuentes consultadas eleva la cifra real hasta cerca de 80.000. Interior asegura que unas 70.000 regresaron a Marruecos durante las horas posteriores al asalto masivo.

La ciudad aguarda ahora una posible nueva avalancha con entre 5.000 y 10.000 migrantes en situación irregular todavía en sus calles y con las morgues llenas. Las autoridades españolas contabilizaron 83 fallecidos relacionados con aquel episodio. Rabat dejó su balance oficial en 11 muertos, diez de ellos ahogados. Caminando Fronteras sostiene, sin embargo, que en el país vecino se han recuperado 63 cadáveres.

El severo peaje humano de la multitudinaria entrada de julio, ya se interprete como una crisis migratoria o como un movimiento geoestratégico de Rabat, no parece ser la razón principal por la que Marruecos se muestra ahora determinado a impedir otro episodio similar. En los medios y las redes sociales del país vecino apenas ha habido pronunciamientos y movilizaciones por los fallecidos. Y mucho menos peticiones de explicaciones al régimen de Mohamed VI. Pero los analistas de Seguridad Nacional y los servicios de inteligencia observan los precedentes inmediatos para confiar en que Marruecos no vuelva a tensar la cuerda.

La convocatoria del sábado está documentada. Los informes policiales han localizado en Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok fechas, lugares, rutas y consejos para alcanzar la costa. Fuentes policiales refieren la existencia de miles de personas concentradas en distintas ciudades y pendientes de una señal.

La campaña, no obstante, ha perdido fuerza durante los últimos días. Golden Owl, el sistema de inteligencia artificial, ha detectado una caída casi total en las reacciones y el silencio de varios de los grupos implicados después del bloqueo de portales como Facebook. Los promotores continúan activos y todavía pueden cambiar los puntos de encuentro o dividir la movilización. Melilla también figura entre los posibles destinos.

Avisos previos

La nueva alerta tampoco ha cerrado la polémica sobre lo sucedido el 30-J. Fuentes conocedoras de las comunicaciones de inteligencia aseguran que el CNI trasladó advertencias generales. Interior niega haber recibido un aviso suficientemente concreto para anticipar la avalancha. Esta vez nadie podrá alegar sorpresa: la fecha lleva días circulando y todos los servicios permanecen movilizados.

Durante la noche, las cámaras españolas vigilarán El Tarajal, Benzú y las playas. Pero los primeros partes decisivos llegarán desde varios kilómetros al sur: autobuses interceptados, grupos disueltos, bosques desalojados o movimientos hacia la costa. Allí se comprobará la verdadera voluntad de Marruecos. Ceuta espera con la frontera iluminada, los turnos reforzados y sin haber tenido tiempo siquiera para levantarse del golpe anterior.